Япония выступает за реформу Совбеза ООН

Япония считает нужным проведение реформы Совета Безопасности ООН, а также усиление роли Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси, выступая на спецсессии ГА ООН, посвященной ситуации на Украине. Он обвинил Россию в злоупотреблении статусом постоянного члена Совбеза ООН.

По мнению господина Хаяси, необходимо «вернуть доверие» к ООН. Он также раскритиковал действия России на Украине, обвинив российскую сторону в полном неуважении резолюций ГА ООН. «Россия, судя по всему, попросту игнорирует резолюции ГА ООН, как если бы они были клочками использованной бумаги»,— подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По словам министра, Россия также злоупотребляет статусом ядерной державы. «Нельзя терпеть угрозы применения ядерного оружия со стороны России, не говоря уже о самом применении»,— отметил Ёсимаса Хаяси.

В декабре 2022 года Индия выступила за реформу Совета Безопасности ООН. Как заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар, в Совбезе должны быть представлены страны Латинской Америки, Африки и Азии.

На фоне российской военной операции на Украине некоторые страны призывают исключить Россию из числа пяти постоянных членов СБ ООН (помимо РФ среди них Китай, США, Франция и Великобритания). Украина считает, что РФ стала членом правительственного органа ООН в обход устава организации. США поддерживали эту инициативу, но признавали, что пока не видят такой возможности. Председатель Евросовета Шарль Мишель выступил за приостановку членства РФ, но не за полное исключение РФ. В офисе генсека ООН считают, что такие призывы исключить Россию «не способствуют миру».

Лаура Кеффер