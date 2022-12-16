США пока не могут исключить Россию из Совбеза ООН

Администрация США хочет исключить Россию из состава Совета Безопасности (СБ) ООН, но пока не видит такой возможности. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. 14 декабря конгрессмены Стив Коэн (демократ) и Джо Уилсон (республиканец) представили резолюцию, в которой призвали принять меры для исключения РФ из СБ ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карин Жан-Пьер

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Карин Жан-Пьер

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Россия, а также США, Франция, Великобритания и Китай — постоянные члены Совета Безопасности ООН.

В ходе брифинга госпожу Жан-Пьер попросили прокомментировать резолюцию. По ее словам, США продолжают усилия по изоляции России в международных организациях, а также по привлечению ее к ответственности, в том числе с помощью санкций. «Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому. К сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН»,— сказала пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Карин Жан-Пьер добавил, что Белый дом поддерживает усилия американских конгрессмены. По мнению Вашингтона, действия России на Украине являются нарушением устава ООН, а также главного мандата СБ ООН. «Мы успешно провели голосование в Генеральной Ассамблее ООН по отстранению России от участия в работе Совета ООН по правам человека и добивались того, чтобы Россия не занимала руководящие должности в других органах системы ООН»,— напомнила она.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в марте призывал СБ ООН исключить Россию или самораспуститься. Он повторил этот призыв в июне. США поддержали его предложение. Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил против. Напомним, в апреле было приостановлено членство России в Совете по правам человека ООН.

Подробности — в публикации «Ъ» «Исключение из прав».

Лаура Кеффер