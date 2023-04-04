Россию возвращают в борьбу

Очередной международной спортивной структурой, которая решила на основе новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских спортсменов в свои турниры, оказался Объединенный мир борьбы (UWW). Его решение означает, что Россия сможет выступать на топовых соревнованиях в виде, в котором является лидером много десятилетий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров в возрасте до 21 года в Самаре

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров в возрасте до 21 года в Самаре

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О том, что бюро Объединенного мира борьбы приняло решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в своих соревнованиях в нейтральном статусе, сообщил в своем Telegram-канале директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подтвердил эту информацию.

UWW стал очередной организацией, отказавшейся от изоляционных мер в отношении отечественных спортсменов, принятых подавляющим большинством спортивных федераций в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине. На прошлой неделе исполком Международного олимпийского комитета опубликовал официальные рекомендации об отмене режима полной изоляции для российских и белорусских спортсменов, введенного по его же инициативе. МОК призвал входящие в его состав федерации обеспечить им возвращение на международные соревнования при соблюдении ряда условий, главное из которых — отказ от «активной» поддержки специальной военной операции и действий властей России, включающий отсутствие связей с вооруженными силами РФ и органами «национальной безопасности».

Еще до публикации новых рекомендаций МОК от «изоляционной» политики отказались Международная боксерская ассоциация (IBA) и Международная федерация фехтования (FIE). В конце прошлой недели о готовности в мае вернуть россиян и белорусов проинформировала Международная федерация настольного тенниса (ITTF). А за сутки до UWW их возвращение санкционировала Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo).

Речь идет о допуске к соревнованиям представителей жанра, который на протяжении многих десятилетий имел для России особый статус. Из трех олимпийских видов спортивной борьбы только в женской она не является мировым лидером.

В греко-римской и вольной борьбе россияне до отстранения почти всегда добивались огромных успехов на топовых состязаниях. В медальном зачете борцовского турнира состоявшейся летом 2021 года Олимпиады в Токио российская команда с четырьмя золотыми и четырьмя бронзовыми наградами заняла второе место. По числу побед ее лишь на одну опередили японцы, по общему количеству призовых мест, опять же, на одно обошли американцы.

Первый топовый турнир сезона сборная России, правда, пропустит. Дело в том, что чемпионат Европы в Загребе стартует уже 17 апреля, и состав его участников давно сформирован. Мировое первенство по борьбе состоится в сентябре в Белграде.

Георгий Брюсов уточнил, что UWW планирует предложить МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах.

Имеются в виду спортсмены, работающие по контракту с военными организациями. В этом нет ничего странного. Потенциальную проблему при оформлении допуска российских борцов нетрудно разглядеть в формальной принадлежности большинства из них к связанным как раз с вооруженными силами и «национальной безопасностью» спортобществами ЦСКА и «Динамо».

Алексей Доспехов