Россиянам добавили тенниса

Российские теннисисты в этом году смогут выступить на старейшем и самом престижном турнире «Большого шлема». Организаторы Wimbledon, которые в прошлом году отказали в участии российским игрокам, изменили свою позицию под жестким давлением как структур, контролирующих теннис,— Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), так и Международного олимпийского комитета (МОК). Его президент Томас Бах, объясняя причины появления на этой неделе рекомендаций о возвращении россиян в международные соревнования и условия этого возвращения, в качестве одного из примеров недопустимого вмешательства правительств в спорт привел как раз британский турнир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Childs / Reuters Фото: Paul Childs / Reuters

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), который проводит стартующий 3 июля Wimbledon, объявил о том, что в этом году российские и белорусские теннисисты смогут принять в нем участие в качестве нейтральных спортсменов. Для допуска должен быть соблюден ряд условий, поставленных AELTC. Это отсутствие у игрока государственного финансирования либо финансирования от «контролируемых государством» — Россией или Белоруссией — компаний, а также «согласие» «не поддерживать» эти государства, «их режимы и лидеров». Теннисисты должны подписать соответствующую декларацию о нейтралитете.

Речь идет о довольно заметном событии, потому что в прошлом году Wimbledon выбился из общего теннисного тренда. В то время как подавляющее большинство спортивных структур вскоре после начала специальной военной операции на Украине ввели в отношении представителей России и Белоруссии режим почти полной международной изоляции, выполняя рекомендации Международного олимпийского комитета, ни Международная федерация тенниса, ни Ассоциация теннисистов-профессионалов, ни Женская теннисная ассоциация им не последовали. Они сохранили за россиянами и белорусами возможность играть в турнирах. Так же поступили и владельцы трех из четырех имеющих особый статус и являющихся практически автономными турниров «Большого шлема» — Australian Open, Roland Garros и US Open. Исключением оказался лишь старейший и считающийся наиболее престижным среди них.

О запрете допуска россиян и белорусов организаторы Wimbledon сообщили в апреле прошлого года. Решение было принято «после консультаций» с Английской теннисной ассоциацией (LTA) и правительством Великобритании на фоне публикации результатов опроса YouGov, показавшего, что 69% жителей страны его поддерживают. В итоге без Wimbledon остались сразу несколько потенциальных фаворитов. Это, например, россияне Даниил Медведев, который на момент публикации решения был вторым в рейтинге, а вскоре занял верхнюю строчку, с находившимся в десятке сильнейших Андреем Рублевым и белоруска Арина Соболенко, четвертый номер классификации.

При этом The Guardian отмечает, что и год назад существовал вариант с их допуском на турнир при условии подписания декларации. Однако тогда организаторы и правительство Великобритании отказались от идеи, посчитав в том числе, что из-за подписи на документе российские и белорусские игроки «рискуют столкнуться с проблемами на родине» как люди, открыто критикующие власти. Нынешний формат декларации о нейтралитете, по данным издания, не предполагает «явной критики» спецоперации и, по мнению исполнительного директора AELTC Салли Болтон, «может быть имплементирован».

Впрочем, объясняя отказ от санкций, председатель совета директоров AELTC Иан Хьюитт, подчеркнувший, что клуб по-прежнему «всецело осуждает» действия России в отношении Украины, назвал его «невероятно трудным» шагом. А глава LTA Скотт Ллойд, по сути, признал меру вынужденной, заявив, что в ином случае британский теннис ждали бы «разрушительные и долгосрочные последствия», которые «почувствовали бы на себе миллионы болельщиков».

Причина радикальной смены британской стороной своей позиции, кажется, и в самом деле кроется в колоссальном давлении на нее. Действия организаторов Wimbledon с 2022 года резко критиковали и ITF, и ATP, и WTA. Но словами дело не ограничилось. Головные организации понизили ценность Wimbledon, исключив его из списка турниров, приносящих рейтинговые очки. Кроме того, ATP и WTA оштрафовали LTA за неоправданное исключение игроков на $1,75 млн.

Грозили ассоциации и другие, еще более серьезные наказания. ITF предупреждала LTA о возможности лишения членства в международной федерации, а ATP и WTA — о том, что могут выкинуть из календаря традиционные «разогревочные» турниры перед Wimbledon, проходящие на травяном покрытии в Лондоне (Queen’s) и Истборне и пользующиеся большой популярностью.

Наконец, уже на этой неделе поддержка оппонентам руководителей британского тенниса пришла из Международного олимпийского комитета. На своем очередном исполкоме МОК официально утвердил новую рекомендацию, предусматривающую возвращение россиян и белорусов на международные соревнования при выполнении перечня жестких условий. А его президент Томас Бах, теперь рассматривающий абсолютную изоляцию как «дискриминационную» меру, обратил внимание на недопустимость вмешательства правительств в спорт. В качестве одного из примеров такого незаконного вмешательства он привел как раз Wimbledon.

Алексей Доспехов