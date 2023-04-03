После вступления Финляндии в НАТО общая граница РФ с альянсом увеличится на 1,3 тыс. км

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 4 апреля Финляндия официально станет 31-м членом Североатлантического альянса. В результате общая граница стран НАТО с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1 215 км. Вступление Швеции, которая подала заявку вместе с Финляндией в мае 2022 года, задерживается из-за возражений Турции.

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Напомним, что Финляндия сохраняла нейтралитет с 1948 года, после того как она подписала с СССР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С середины 1990-х страна активно развивала сотрудничество с НАТО и отдельными членами альянса, однако до недавнего времени идея полноценной интеграции в Североатлантический блок значительной поддержкой не пользовалась. Еще в январе 2022 года за вступление в НАТО высказывались лишь 28% финнов.