Столтенберг: НАТО не будет разворачивать войска в Финляндии без ее согласия

Североатлантический альянс не намерен разворачивать свои войска в Финляндии без согласия со стороны властей страны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Сегодня, 4 апреля, в Брюсселе начинается двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в рамках которой проведут церемонию вступления Финляндии в альянс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron, Reuters Фото: Johanna Geron, Reuters

«Это решение Финляндии (размещать ли на своей территории оружие альянса.— "Ъ"). НАТО не будет принимать решение без согласия Финляндии. Во многих странах мы проводим учения, обеспечиваем размещение морских и воздушных сил, но не размещаем постоянные базы»,— сказал господин Столтенберг журналистам перед встречей.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией в мае 2022 года. Последней страной альянса, чьего одобрения ждали финны, была Турция, и 31 марта ее парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО. Заявки шведской стороны пока не одобрили ни Венгрия, ни Турция. МИД РФ пообещал, что Россия укрепит военный потенциал на северо-западе в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

О расширении альянса— в материале «Ъ» «Финляндии это НАТО».

Лаура Кеффер