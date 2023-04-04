Кремль призвал воздержаться от надежд на скорое возобновление поставок по «Северному потоку»

Рассчитывать на скорое возобновление поставок по «Северному потоку» сейчас преждевременно, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные Reuters о возобновлении страховых контрактов по газопроводу.

«Во-первых, он разрушен, если говорить о "Северном потоке-1". Сейчас я бы воздержался от каких-то таких, знаете, излишне оптимистических заключений в этой связи и очень внимательно наблюдаем за ситуацией, по-прежнему убеждены, что а). необходимо обеспечить транспарентное и с участим всех заинтересованных сторон международное разбирательство и расследование тех террористических актов, которые привели к разрушению этой важной магистрали. И также сохраняется убежденность в том, что это трубопроводная структура, которая крайне важна для энергетической безопасности Европы»,— ответил господин Песков на вопрос «Ъ FM».

По информации Reutres, немецкие компании Allianz и Munich Re возобновили контракты по «Северному потоку». Собеседники агентства предположили, что поставки газа по газопроводу могут возобновить после ликвидации последствий взрыва.

До начала 2022 года «Северный поток» был одним из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу (55 млрд кубометров в год). В сентябре 2022 на двух нитях газопровода произошли взрывы.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором утверждал, что подрыв инициировали американские власти. По информации западных СМИ, к подрыву может быть причастна проукраинская группировка, не связанная с властями Украины.

Мартовскую резолюцию России о создании международной комиссии по расследованию подрывов Совбез ООН не поддержал. Москва отреагировала на решение с сожалением, но, в то же время, заявила, что не даст национальным расследованиям инцидента (их инициировали Германия, Дания и Швеция) «соскочить с крючка».

Григорий Лейба