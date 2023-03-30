Лавров о расследовании Запада по «Северным потокам»: мы от них не отстанем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не позволить национальным расследованиям взрывов на газопроводах «Северный поток» «соскочить с крючка».

«Наши следующие действия будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, "соскочить с крючка". Вот этим мы будем заниматься дотошно, тема далеко не закрыта»,— сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом.

Сергей Лавров указал, что Россия «не питает иллюзий о честности Запада» в вопросах расследования различных инцидентов, однако от ответа за взрывы на «Северных потоках» уйти не удастся.

«Не питать иллюзий относительно того, насколько честно Запад расследует те или иные происшествия, в которых он непосредственно виновен, и насколько честно и откровенно Запад может признаваться в том, что будет вскрыто в том или ином случае. Тем не менее при всей этой скептической заряженности на то, чем закончится западное расследование, мы от них не отстанем»,— сказал он.

По словам главы российского МИДа, все западные страны отказались выступить в поддержку международного расследования, указывая на безупречность выяснения причин «в своем узеньком кругу». «Я думаю, что им от ответа уйти не удастся»,— заключил он.

Взрывы на «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Швеция и Дания расследуют взрывы, вызвавшие утечки на двух трубопроводах «Северный поток» в Балтийском море в сентябре. В США инициировать собственное расследование отказались. Российские власти считают взрывы актом международного терроризма. 27 марта Совбез ООН не поддержал резолюцию России о создании международной комиссии по расследованию подрывов газопроводов.

Подробнее о расследовании — в публикации «Ъ» «Версии расходятся потоками».

Милена Костерева