Reuters: немецкие компании возобновили страхование поврежденного взрывом «Северного потока»

Немецкие перестраховочные компании Allianz и Munich Re возобновили контракты по поврежденному газопроводу «Северный поток», пишет Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства полагают, что поставка газа по трубопроводу может быть возобновлена после ликвидации последствий взрыва.

Возобновление контрактов противоречит официальной позиции Германии, которая заявила о намерении полностью отказаться от поставок российских энергоносителей, отмечает Reuters. Однако, по данным агентства, немецкие власти не возражали против продления страхового покрытия газопровода.

По словам одного из источников агентства, страховой полис покрывает не только нанесенный в результате взрыва ущерб, но и связанные с прекращением поставок издержки. Собеседники агентства отметили, что часть немецких инвесторов газопровода намерены сохранить его в работоспособном состоянии на случай возможного улучшения отношений с Россией.

Взрывы на «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Расследование инцидента инициировали Германия, Швеция и Дания. В США проводить собственное расследование отказались. Российские власти считают взрывы актом международного терроризма. 27 марта Совбез ООН не поддержал резолюцию России о создании международной комиссии по расследованию подрывов газопроводов.

Подробнее о расследовании — в публикации «Ъ» «Версии расходятся потоками».

Милена Костерева