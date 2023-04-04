Премьер Польши Моравецкий: Финляндия стала членом НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в Twitter, что Финляндия официально стала членом НАТО. Он поздравил страну с тем, что она стала 31-м членом альянса. Заявление от лица НАТО планируется позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Andreea Alexandru / AP Матеуш Моравецкий

Фото: Andreea Alexandru / AP

«Отныне в альянсе 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира»,— отметил господин Моравецкий.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Финский парламент одобрил вхождение страны в альянс 1 марта 2023-го, парламент Швеции принял аналогичное решение 22 марта. Вступление Финляндии одобрили все страны, Швеция пока ждет одобрения от Турции и Венгрии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс не будет разворачивать войска в Финляндии без ее согласия. Тем не менее в российском МИДе уже пригрозили принять ответные меры военно-технического и «иного характера» для «устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО».

О расширении альянса читайте в публикации «Ъ» «Финляндии это НАТО».

Лаура Кеффер