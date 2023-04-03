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Коммерсантъ FM
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Рубль и нефть теряют связь

Почему подорожавшее сырье не поддерживает нацвалюту

Курс рубля резко ослаб, несмотря на растущие цены на нефть. Крупнейшие экспортеры, среди которых Саудовская Аравия, Ирак и Арабские Эмираты, поддержали решение России снизить добычу. Речь идет не о квотах, а о реальных объемах нефти, которые страны поставляли на рынок. В общей сложности это до 1,5 млн баррелей в сутки. Brent тут же отреагировала и торгуется выше $84. Хотя две недели назад на фоне проблем в европейских и американских банках показатель опускался до $70 за баррель. Страны объяснили решение волатильностью на энергетическом рынке.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как это повлияет на Россию? Обычно, когда нефть дорожает, укрепляется и рубль. Однако сейчас валюта движется в обратном направлении — доллар преодолел планку в 78 руб., а евро — 85 руб. И тренд, вероятно, сохранится, говорит замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко:

Что происходит с курсами доллара и евро

«Связь рубля и нефти давно уже не такая яркая, как 10 лет назад. В этом году он укреплялся только 16 торговых дней, все остальное время мы наблюдали ослабление. С начала года российская валюта потеряла примерно 10% к американскому доллару. Основная причина банальна — недостаток ликвидности, который невозможно исправить рыночными механизмами.

Снижение продажи долларов обусловлено в том числе сокращением продажи экспортерам. К тому же они частично переходили на юань, и объемы долларов, которые поступают на биржу, уменьшились.

Крупные банки и их крупные клиенты избегают держать большие долларовые остатки на торговой площадке. И вот именно из-за дефицита валюты на бирже рубль слабеет.

Все долгосрочные прогнозы ненадежны, поскольку рыночные факторы не в полной мере влияют на курс нацвалюты. Мы понимаем, что у государства в запасе достаточно средств для воздействия на валютный рынок в случае необходимости. Полагаю, если пара доллар—рубль войдет в диапазон 80-90, то, вероятнее всего, такое вмешательство последует».

Goldman Sachs не исключает, что в этом году цены на топливо могут достичь $100 за баррель. Однако благоприятная конъюнктура будет иметь ограниченный эффект на Россию. Минфин сообщил, что средняя стоимость сорта Urals в марте составила $47 за баррель. До 1 апреля именно от этого показателя считалась экспортная пошлина. Теперь закон об изменении налогов вступил в силу, и максимальный размер дисконта оказался ограничен.

Что происходит с топливными котировками

На этом фоне ситуация с бюджетом должна измениться к лучшему, рассуждает экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков: «Большинство аналитиков, в том числе я, рассчитывали на цифры, которые соответствовали прошлогоднему прогнозу правительства. Мы ждали добычу нефти вместе с конденсатом в объеме порядка 10 млн баррелей в день в течение 2023-го. В начале года она была существенно выше. В феврале мы производили примерно 11 млн баррелей в сутки с конденсатом.

И именно февральская точка взята в качестве базы для нашего снижения. То есть даже с учетом уменьшения на 0,5 млн баррелей в день мы добудем в этом году больше плана. Кроме того, федеральный бюджет оказывается нейтральным после сокращения добычи, если цены на глобальном рынке растут примерно пропорционально ей. Так, если мы теряем 5% нашего производства, нам нужно, чтобы глобальная стоимость выросла примерно на 5%. Это около $3,5-4 за баррель.

На настоящий момент рост глобальных цен более чем компенсировал потерю добычи по этому году, и с точки зрения бюджета доходы будут выше, чем без этого снижения. Для достижения целей по его наполняемости этого недостаточно. Думаю, итоговый дефицит 2023-го будет примерно 3,5 трлн руб., порядка 3% ВВП. Доходы будут выше, чем без этого сокращения. Важно, чтобы оно было скоординированным.

Наше прошлое объявление о снижении добычи не было скоординировано с ОПЕК+, и такого эффекта и близко не получилось».

По прогнозу правительства, дефицит бюджета в этом году должен составить около 3 трлн руб. В марте этот показатель уже был превышен, однако глава Минфина Антон Силуанов объяснил это разовыми расходами, которых больше не будет. Пересматривать прогноз по дефициту чиновник отказался.

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Иван Якунин

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