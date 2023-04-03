Нефти сократили добычу

Цены на нефть растут на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу. В начале торгов котировки Brent взлетели на 8%. Однако затем стали корректироваться. Сейчас баррель эталонной североморской нефти торгуется на уровне $84,5. 2 апреля неожиданно для многих крупнейшие экспортеры, входящие в ОПЕК+, среди которых Саудовская Аравия, Ирак и Арабские Эмираты, объявили о сокращении объемов добычи с мая суммарно на 1 млн баррелей в сутки. В США назвали такой шаг нецелесообразным. При этом аналитики мировых СМИ допускают, что цены на нефть могут достигнуть отметки в $100 за бочку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Решение ОПЕК+ совпало с попытками России повлиять на снижение цен. Москва изначально собиралась сокращать добычу на месяц, потом продлила установку до июня, а теперь, как сообщил вице-премьер Александр Новак, и вовсе до конца 2023 года. От привычных значений отнимут 0,5 млн баррелей в сутки. Чиновник объяснил это непредсказуемостью и волатильностью рынка. Как решение ОПЕК+ повлияет на Россию? Экономист Николай Корженевский считает его не лучшим, но вынужденным:

«Моя основная гипотеза заключается в том, что потолок цен на нефть действует. И небольшой кусок российской добычи стал просто нерентабелен при тех ценах, которые покупатели готовы платить, поэтому и случилось это сокращение добычи на 500 тыс. баррелей. Есть все основания полагать, что, конечно, уж как минимум до конца 2023 года экономических стимулов вернуть эту нефть на рынок у России не появится.

Много или мало эти 500 тыс.? Добыча нефти в России в феврале — это чуть выше 11 млн баррелей в сутки. Это высокие значения, и сокращение от этого уровня на 0,5 млн баррелей не является каким-то огромным. Однако, конечно же, решение снижает при прочих равных и бюджетные доходы примерно на 400 млрд руб. в год. Очень важно все-таки понимать еще и влияние курса валют.

Думаю, что оставшуюся часть года с точки зрения глобального спроса мы проведем в очень напряженной ситуации, и тот же банковский кризис, безусловно, далек от разрешения. Банковские проблемы подразумевают более медленную экономику, более жесткие кредитные условия, соответственно, более низкий спрос на сырье в том числе. Поэтому я думаю, что в 2023 году про вероятность роста цен на нефть стоит забыть и рассуждать в основном о рисках их дальнейшего снижения».

После начала банковского кризиса в США и Европе цены на нефть марки Brent опускались до $70 за баррель. Urals, как следовало из сообщений правительства, торговался около $50. Публикация этих данных совпала с резким увеличением дефицита бюджета, и к середине марта он уже превысил годовой лимит в 3 трлн руб.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что сейчас ситуация нормализовалась, и всего за один день казна получила 2,5 трлн из-за уплаты налога на прибыль за 2022 год. Снижение нефтегазовых поступлений чиновник признал, но отметил, что оно было незначительным.

Однако ключевая проблема бюджета — не низкие доходы, а высокие расходы, говорит главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев:

«При таком дефиците трудно сохранять объем сложившихся повышенных расходов. Они будут снижаться, но ненамного. Естественно, экономическому блоку правительства хочется поддержать видимость того относительного благополучия в экономике, которое есть и достигается в первую очередь за счет гигантски возросших бюджетных расходов. Что такое бюджетные расходы? Это автоматический вклад ВВП.

Будет ли больше эта разница между тратами и доходами, чем рассчитывали власти? Остаться в запланированном в федеральном бюджете на 2023 год дефиците в 3 трлн руб. у нас не получится. Он рассчитывался из совершенно другой цены на нефть, если сравнивать с той, которая складывается. Конъюнктура серьезным образом меняется, а структура экономики в момент не перестраивается, поэтому как мы начали с таким резко нарастающим дефицитом, так и идем с большим превышением. И по итогам года дефицит будет не меньше 5–6 трлн руб. Но 2023 год мы проходим, здесь денег еще хватает. Что будет в 2024 году — это большой вопрос».

Глава Минфина Антон Силуанов в начале марта заявлял, что высокие траты связаны с тем, что государство заранее заключает и оплачивает контракты на год вперед. Таких авансов больше не будет, расходы федеральных властей нормализуются, а поступления вырастут. Правда, после этого правительство стало использовать другой инструмент — досрочное финансирование. Оно позволяет использовать деньги, отложенные на 2024 год. Как пишет “Ъ”, например, на строительство инфраструктуры власти уже разрешили выделить 180 млрд руб.

Такой же инструмент использовался в 2022-м году. После этого Антону Силуанову пришлось признать, что дефицит бюджета не удержался в рамках 1% ВВП и вырос вдвое.

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