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Коммерсантъ FM
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Доллар сдался евро

Что происходит с курсами валют

Курс евро в моменте пробил отметку в 84 руб. Это произошло впервые с апреля прошлого года. При этом доллар последние две недели демонстрирует стабильность, торгуясь в диапазоне 76-77 руб. Аналитики связывают укрепление евро с тенденцией на глобальном рынке — иностранные инвесторы продают американскую валюту после начала банковского кризиса.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

А рубль слабеет, кроме прочего, из-за спроса со стороны импортеров, отметил ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «Каких-то существенных событий в паре евро—рубль нет. Это в большей степени отражение ситуации на глобальном Forex, где доллар сдает свои позиции. Растет доходность европейских облигаций, евро укрепляется к доллару и за счет кросс-курсов более сильно укрепляется к рублю.

Торговать — не инвестировать

В отношении американской валюты российская более или менее стабильна. Рубль в последнее время в принципе чувствует себя не очень хорошо, поскольку у нас весьма активно развивается импорт — импортеры закупают валюту. Также можно сказать, что рубль сильно перепродан, и, наверное, по своим качествам он все-таки должен быть более крепким — в районе 72-75».

Рубль по отношению к евро в ближайшее время может ослабнуть еще больше, считают собеседники “Ъ FM”. А вот к доллару российская валюта, скорее всего, будет стабильна, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк: «В паре евро—рубль мы можем увидеть ослабление еще как минимум на 1%, в район 85.

Позитивным сигналом для российской валюты является то, что после окончания пика налоговых переводов 28 марта она не стала резко слабеть.

Волатильность достаточно низкая, хотя мы все-таки видим, что рубль постепенно сдает позиции. Но поскольку мы не наблюдаем приближения к прогнозируемому многими диапазону 78-80 руб. за доллар в моменте, то, возможно, он выработает уровень вблизи текущих значений, и потенциал его дальнейшего ослабления будет ограничен».

По мнению собеседников РБК, динамика курса рубля в ближайшее время будет зависеть от апрельских объемов продаж валюты по бюджетному правилу. Их анонсируют на следующей неделе.

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Елена Иванова

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