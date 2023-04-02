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Коммерсантъ FM
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Медведев выиграл четвертый турнир ATP в этом сезоне

Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финальном матче теннисного турнира серии Masters и категории ATP 1000 в Майами. Это четвертый турнир ATP в этом сезоне, который выигрывает Медведев. В марте он выиграл турнир ATP в Дубае, в феврале — турниры в Роттердаме и Дохе.

Матч в Майами завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянина.

27-летний Даниил Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, он одержал 19 побед на турнирах под эгидой ассоциации. 21-летний Синнер находится на 11-м месте в рейтинге ATP, он выиграл семь турниров ассоциации в одиночном разряде.

Мужской теннисный турнир проходил в Майами с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $8,8 млн.

Подробнее о турнире читайте в публикации «Ъ» «Даниил Медведев не устает от финалов».

Мария Федотова

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