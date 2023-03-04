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Даниил Медведев выиграл третий турнир ATP в этом сезоне

Россиянин Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в финале турнира в Дубае, проходящего под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Эта победа стала третьей для Медведева на турнирах ATP в этом сезоне. В феврале он выиграл турниры в Роттердаме и Дохе.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Kamran Jebreili / AP

Даниил Медведев

Фото: Kamran Jebreili / AP

Встреча в Дубае продлилась чуть более часа и завершилась со счетом 6:2 в пользу Даниила Медведева.

27-летний Медведев занимает седьмое место в рейтинге ATP, он выиграл 18 турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде. 25-летний Рублев находится на шестой позиции рейтинга, выиграл 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет почти $3 млн.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дубай по-русски».

Мария Федотова

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