Даниил Медведев выиграл третий турнир ATP в этом сезоне

Россиянин Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в финале турнира в Дубае, проходящего под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Эта победа стала третьей для Медведева на турнирах ATP в этом сезоне. В феврале он выиграл турниры в Роттердаме и Дохе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Kamran Jebreili / AP Даниил Медведев

Фото: Kamran Jebreili / AP

Встреча в Дубае продлилась чуть более часа и завершилась со счетом 6:2 в пользу Даниила Медведева.

27-летний Медведев занимает седьмое место в рейтинге ATP, он выиграл 18 турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде. 25-летний Рублев находится на шестой позиции рейтинга, выиграл 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет почти $3 млн.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дубай по-русски».

Мария Федотова