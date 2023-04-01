Украина заказала у Польши 100 БТР Rosomak

Вооруженные силы Украины приобретут у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. Покупку оплатят США и ЕС, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.

БТР Rosomak разработан предприятием SA Rosomak в городе Семяновице-Сленске. Машина является лицензионной копией финского БТР Partia. Rosomak находится на вооружении Польши с 2003 года. Бронетранспортер весит 22 т, экипаж машины — три человека. Он оснащен 30 мм пушкой Bsuhmaster II, станковым гранатометом Mk 19 и спаренным пулеметом UKM-2000C.

25 марта господин Моравецкий заявил о планах Польши в несколько раз увеличить поставки боеприпасов на Украину в рамках программы 17 стран ЕС о поставке ВСУ 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, Польша уже передала Украине четыре МиГ-29 и собирается поставить еще. 24 февраля Польша также передала Украине четыре танка Leopard 2А4 и планирует отправить еще десять.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов