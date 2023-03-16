Дуда: Польша прямо сейчас отправляет четыре МиГ-29 на Украину

Польша в ближайшее время передаст Украине истребители МиГ-29, сообщил глава республики Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом. Заявление политика цитирует газета Rzeczpospolita.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Миг-29

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Решение (о передаче МиГ-29.—"Ъ") было принято на уровне органов государственной власти. Мы буквально сейчас отправляем эти МиГи на Украину. У нас в наличии есть десяток этих МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 90-х годов из запасов армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями»,— сообщил глава Польши.

В ближайшие дни Украине передадут четыре самолета в полностью рабочем состоянии, добавил господин Дуда. Он также сообщил, что к дальнейшей передаче «готовят» еще несколько истребителей.

«Им на смену придут новые FA-50 из Южной Кореи, первые ожидаем в конце года. Затем — эскадрильи самолетов F-35. В ближайшие годы весь этот ресурс будет пополняться, модернизироваться»,— резюмировал президент Польши.

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Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ Анджей Дуда

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

О передаче МиГ-29 на Украину в течение 4-6 недель 14 марта сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий. В январе о поставках Киеву современных истребителей говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Берлин и Вашингтон поставки таких самолетов для ВВС Украины исключают.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба