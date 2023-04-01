Что происходит после ввода войск России на Украину. День 402-й

СБУ заподозрила наместника Киево-Печерской Лавры в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании». Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск спецоперации. Reuters пишет, что США предоставят новый пакет помощи Украине 3 апреля. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:27. Настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь), которому Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в сотрудничестве с Россией, заявил, что его отправили под домашний арест.

11:21. Для объединенной российской группировки войск был кратно увеличен выпуск обычных и высокоточных средств поражения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он обсудил эту тему на совещании в штабе объединенной группировки российских войск.

11:21. Власти Крыма в ближайшее время национализируют новые объекты украинских бизнесменов, сообщил глава госсовета республики Владимир Константинов. По его словам, по этому вопросу продолжается «активная работа».

11:21. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко прокомментировал заявление премьера Сербии Аны Брнабич о том, что Белград солидарен с украинским народом. Он отметил, что она говорила именно о народе и что у Сербии нет «каких-то особых контактов с киевским режимом». По его информации, к этим контактам Белград подталкивают страны Запада.

11:21. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала претенденткой на пост генерального секретаря НАТО, сообщил источник The Sun. Утверждается, что несколько стран—участниц альянса предложили ей эту должность. Однако другой источник британского таблоида сообщил, что Лондон, скорее всего, заблокирует кандидатуру госпожи фон дер Ляйен из-за ее «плохого послужного списка» на посту главы Минобороны Германии.

11:20. Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд, пишет Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников. Официально об этом объявят в понедельник, 3 апреля.

11:20. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что ему предъявлены подозрения в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании». У него дома проводят обыск.

11:20. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о приостановке приема заявок на вступление в «Гвардию наступления». По его словам, все подразделения практически полностью сформированы. Эта гвардия предполагается для отвоевывания территорий, занятых Россией.