МЧС: пробка из-за непогоды в Ростовской области сократилась до 30 км

Протяженность автомобильной пробки на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, образовавшейся накануне из-за сильного снегопада, сократилась с 39 до 30 км. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

«Протяженность затора на трассе М-4 ДОН сократилась до 30 км. Ведутся работы по организации "карманов" с помощью инженерной техники (бульдозеров) на 940 и 950 км трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера»,— говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в настоящее время на трассе работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей. Спецслужбы провели демонтаж барьерного ограждения для оттока автотранспорта в обратном направлении. «Функционируют семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. Привлекаемая группировка сил и средств в количестве порядка 238 человек и 152 единицы техники»,— уточнили в МЧС.

На данный момент для помощи людям, которые до сих пор находятся в пробке, подготовлены семь пунктов временного размещения, в которых находятся 147 человек, в том числе 34 ребенка.

Движение на 76 км трассы М-4 «Дон», которая проходит через Ростовскую область, 30 марта было полностью остановлено из-за снегопада. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел режим чрезвычайной ситуации в городе Шахты и четырех районах региона. Точное количество людей, застрявших в пробке, не называется. Господин Голубев сообщал об эвакуации 20 человек. По данным Telegram-канала Shot , в пробке стоят около 600 грузовиков и 1 тыс. легковых автомобилей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ростов-на-снегу».

Милена Костерева