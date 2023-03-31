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Коммерсантъ FM
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Боррель осудил Россию за «систематическое пренебрежение» свободой СМИ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил арест в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. По мнению дипломата, российские власти пренебрегают свободой прессы.

«Журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты. Российские власти в очередной раз демонстрируют свое систематическое пренебрежение свободой СМИ»,— написал господин Боррель в Twitter.

Чем известен задержанный ФСБ американский журналист Эван Гершкович

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ФСБ задержала господина Гершковича в Екатеринбурге вчера, 30 марта. По данным спецслужбы, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. Он был арестован по ст. 276 УК РФ («шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Белом доме США заявили, что находятся в контакте с российскими властями по этому вопросу. В МИД РФ сказали, что журналисту WSJ предоставлен консульский доступ.

Подробности — в материале «Ъ» «От ЧВК до УК».

Лаура Кеффер

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