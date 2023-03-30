Захарова сообщила о консульском доступе к арестованному журналисту WSJ

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналисту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, арестованному в России, предоставлен консульский доступ. Ранее о запросе консульского доступа сообщал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович после заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Эван Гершкович после заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Арестованному американскому журналисту Wall Street Journal обеспечен консульский доступ»,— сообщила ТАСС Мария Захарова.

ФСБ задержала Эвана Гершковича в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. Он был арестован сегодня, 30 марта, до 29 мая. По ст. 276 УК РФ («шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Белом доме сообщили, что находятся в прямом контакте с российскими властями по этому вопросу. Энтони Блинкен заявил о глубокой обеспокоенности США и призвал всех остающихся в России американцев немедленно уезжать. Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге отметил, что США не призывают другие американские издания вывести своих журналистов из России.

Лусине Баласян