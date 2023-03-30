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Коммерсантъ FM
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Захарова сообщила о консульском доступе к арестованному журналисту WSJ

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналисту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, арестованному в России, предоставлен консульский доступ. Ранее о запросе консульского доступа сообщал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Эван Гершкович после заседания суда

Эван Гершкович после заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эван Гершкович после заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Арестованному американскому журналисту Wall Street Journal обеспечен консульский доступ»,— сообщила ТАСС Мария Захарова.

ФСБ задержала Эвана Гершковича в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. Он был арестован сегодня, 30 марта, до 29 мая. По ст. 276 УК РФ («шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Чем известен задержанный ФСБ американский журналист Эван Гершкович

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В Белом доме сообщили, что находятся в прямом контакте с российскими властями по этому вопросу. Энтони Блинкен заявил о глубокой обеспокоенности США и призвал всех остающихся в России американцев немедленно уезжать. Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге отметил, что США не призывают другие американские издания вывести своих журналистов из России.

Лусине Баласян

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