Госсекретарь Блинкен на фоне ареста журналиста WSJ призвал остающихся в РФ американцев немедленно уезжать

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал задержание и арест в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Господин Блинкен заявил, что власти США глубоко обеспокоены этим событием, и призвал всех остающихся в России американцев немедленно уезжать. В Белом доме сообщили, что находятся в прямом контакте с российскими властями по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Patrick Semansky / AP Энтони Блинкен

Фото: Patrick Semansky / AP

«Мы глубоко обеспокоены широко освещающимся задержанием Россией американского гражданина — журналиста. Мы находимся в контакте по поводу этой ситуации с The Wall Street Journal»,— говорится в его сообщении.

«Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности для граждан США на территории России. Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну»,— призвал Энтони Блинкен. Он добавил, что Вашингтон уже запросил консульский доступ.

Эван Гершкович был арестован сегодня, 30 марта, на 1 месяц 29 суток (до 29 мая). Ему грозит до 20 лет лишения свободы по ст. 276 УК РФ («шпионаж»). Сотрудники ФСБ задержали его в Екатеринбурге. Спецслужба утверждала, что журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

В Кремле заявили, что журналист «был взят с поличным», однако других подробностей не привели. WSJ обвинения в отношении своего сотрудника считает необоснованными. Как отметила CNN, Эван Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, задержанным в России по обвинению в шпионаже.

Лусине Баласян