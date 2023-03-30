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В Киеве напомнили, что монахи УПЦ должны покинуть Киево-Печерскую лавру, несмотря на поданный иск

Монахи Украинской православной церкви (УПЦ) должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры, несмотря на то, что они ранее подали иск к дирекции лавры, чтобы оспорить выселение. Об этом директор департамента Минкультуры Украины Марианна Томин сообщила в разговоре с агентством «Укринформ».

«Представители УПЦ обратились в Хозяйственный суд, но это не отменяет того, что у них нет никаких правовых оснований оставаться в Лавре. Есть юридический рычаг влияния — обеспечение иска, к которому представители УПЦ и прибегли: если суд удовлетворяет ходатайство для обеспечения иска, принимается решение о том, чтобы не предпринималось никаких действий к основному решению суда»,— сказала госпожа Томин.

Марианна Томин напомнила, что Хозяйственный суд пока не вынес решение об обеспечении иска УПЦ. «Так что конкретно в этот период, пока суд не вынесет решения, они все равно не должны находиться в помещениях Лавры»,— сказала она.

В свою очередь сегодня, 30 марта, некоторые верующие УПЦ ночуют в Киево-Печерской лавре в храме Агапита Печерского, сообщает издание «Страна.UA». По информации издания, верующие опасаются попытки захвата монастыря. Также ранее днем к лавре пришли около тысячи прихожан, чтобы поддержать служителей УПЦ.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» потребовал от служителей УПЦ покинуть лавру до 29 марта. Решение объяснили нарушениями условий договора о безвозмездном пользовании. В правительство Украины говорили, что речь идет о выселении не всех монахов, а только некоторых руководителей лавры. Монахам лавры также предлагали перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), основанную в 2019 году. Русская православная церковь считает ПЦУ раскольнической.

29 марта митрополит УПЦ и наместник лавры Павел сообщил, что служители подали иск для того, чтобы оспорить выселение из обители. По его словам, иск был подан 23 марта, но уже третий судья взял самоотвод.

Подробнее — в материале «Ъ» «Крестный уход».

Олеся Павленко

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