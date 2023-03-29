Служители Киево-Печерской лавры оспорили свое выселение в суде

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить требование о выселении из обители. Об этом сообщил наместник лавры митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел. По его словам, иск был подан 23 марта, но уже третий судья берет самоотвод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел

Фото: lavra.ua Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел

Фото: lavra.ua

«Мы хотели использовать конституционные права, защитить себя, вас и святыни. 23 марта мы подали судебный иск, и уже третий судья берет самоотвод. Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона»,— сказал митрополит. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Украина православная».

Митрополит Павел подчеркнул, что братия монастыря не пойдет на компромиссы, и обратился «к власть имущим» с просьбой прекратить давление на судей и на лавру. «С нами Бог, мы надеемся, что с нами будет закон Украины, потому что мы украинцы, мы не сбежали, не сотрудничаем с врагом, мы защищаем свою веру»,— добавил он.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» потребовал от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию лавры до 29 марта. Решение объяснили найденными нарушениями условий договора о безвозмездном пользовании. Власти Украины поясняли, что речь идет о выселении некоторых руководителей лавры, а не всех монахов. Они также предлагали монахам перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), основанную в 2019 году. Русская православная церковь считает ПЦУ раскольнической.

Подробнее — в материале «Ъ» «Крестный уход».

Милена Костерева