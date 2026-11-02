Минобороны вдвое снизило сумму иска по делу о поставках сухпайков

О корректировке гражданского иска на заседании Басманного суда Москвы сообщила представитель Минобороны. «Нами был заявлен иск на всю сумму всех поставленных сухпайков в размере 22 млрд 664 млн руб., но потом по делу была проведена экспертиза, и было установлено завышение стоимости индивидуальных рационов питания на 10 млрд руб.»,— сказала представитель Минобороны. Она сообщила об уточнении размера исковых требований к подсудимым и о снижении суммы иска до 10 млрд 79 млн руб.