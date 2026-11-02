Минобороны вдвое снизило сумму иска по делу о поставках сухпайков
Минобороны снизило с 22,6 млрд до 10 млрд руб. сумму гражданского иска, заявленного к бывшим руководителям Грязинского пищевого комбината (ГПК), обвиняемым в хищениях бюджетных средств при поставках сухпайков для военных. Об этом сообщает корреспондент “Ъ”.
О корректировке гражданского иска на заседании Басманного суда Москвы сообщила представитель Минобороны. «Нами был заявлен иск на всю сумму всех поставленных сухпайков в размере 22 млрд 664 млн руб., но потом по делу была проведена экспертиза, и было установлено завышение стоимости индивидуальных рационов питания на 10 млрд руб.»,— сказала представитель Минобороны. Она сообщила об уточнении размера исковых требований к подсудимым и о снижении суммы иска до 10 млрд 79 млн руб.
Иск представитель военного ведомства адресовала к подсудимым: гендиректору ГПК Валерию Ковалевичу, руководителю московского филиала предприятия Александру Михайленко, а также бизнесмену Игорю Котельникову. Последний скончался в ходе следствия, его судят посмертно, так как родные настаивают на его реабилитации. Судья приобщила уточненный иск МО, признав ведомство гражданским истцом, а подсудимых — гражданскими ответчиками.
Всем троим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие утверждает, что ГПК по двум контрактам с АО «Военторг» поставил в 2022–2024 годах для военных индивидуальные рационы питания по завышенным ценам, получив от государства 22,6 млрд руб. Ущерб следствие оценило в 10,079 млрд руб. Фигуранты отрицают завышение цен и свою вину. Согласившаяся с обвинением акционер и экс-замдиректора московского филиала предприятия Эльвира Смирнова ранее в особом порядке была осуждена на четыре года колонии условно. Тот же суд также удовлетворил иск Минобороны к ней на 10 млрд руб.