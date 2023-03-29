Одолжи для тракториста

Как стало известно «Ъ-Черноземье», власти Липецкой области, белорусская группа «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» определили предварительные параметры финансирования проекта по возобновлению производства на полузаброшенной с 90-х годов площадке Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). Стороны надеются привлечь основную часть от необходимых 40 млрд руб. в ВЭБе. Банк пока этого не подтверждает. Еще 500 млн руб. в предприятие с иностранным участием вложат налогоплательщики — власти готовы занять сумму на десять лет под минимальный процент из областного фонда развития промышленности. Эксперты предупреждают о «непрозрачных перспективах» окупаемости и возврата займов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белорусский «Амкодор» заманивают в Липецкую область гарантиями бюджетных инвестиций

Фото: пресс-служба холдинга «Амкодор» Белорусский «Амкодор» заманивают в Липецкую область гарантиями бюджетных инвестиций

Фото: пресс-служба холдинга «Амкодор»

О готовности предоставить совместному предприятию «Амкодора» и «Трансмашхолдинга», планирующему наладить производство тракторов на депрессивной площадке ЛТЗ, льготный заем в размере 500 млн руб. недавно в интервью ГТРК «Липецк» рассказал губернатор Игорь Артамонов.

По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, под государственное софинансирование проекта разработан механизм выделения займов из областных фондов развития промышленности (ФРП) и предпринимательства. Сроки кредитов могут достигать десяти лет, а ставка ожидается «на уровне существенно меньшем, чем ключевая ЦБ в 7,5%». По данным липецкого ФРП, ставка по некоторым его продуктам для инвесторов составляет всего 1% годовых.

«Речь идет именно об областных средствах. Мы и не ждем, что их когда-то компенсирует федеральный бюджет. Возможно, подходы для этого появятся в ходе реализации проекта. Это свободные деньги, оставшиеся с 2022 года после серьезной докапитализации обоих фондов»,— сказал один из собеседников «Ъ-Черноземье». Сумма займа на проект ЛТЗ будет сравнима со всем объемом льготного финансирования, который предоставил бизнесу липецкий ФРП в 2022 году — свыше 465 млн руб. для 12 предприятий.

Ранее в правительстве Липецкой области сообщали, что «Амкодор» и «Трансмашхолдинг» планируют вложить в проект ЛТЗ порядка 40 млрд руб. На эти средства, по ожиданиям властей региона, возможна реконструкция и запуск производства на площадях в 220 тыс. кв. м. По данным «Ъ-Черноземье», стороны проекта рассчитывают привлечь существенную часть из этой суммы в ВЭБе. «Переговоры пока не окончены. Участие банка на данный момент — это скорее желание инвесторов»,— отметил один из источников. Оставшиеся вложения «Амкодор» и «Трансмашхолдинг» должны будут покрыть собственными средствами.

Два холдинга уже создали местное юрлицо под проект. ООО «Амкодор-ЛТЗ» было зарегистрировано в Липецке в декабре 2022 года на улице Краснозаводской, 1,— в бизнес-центре, открытом в одном из зданий бывшего заводоуправления. Уставный капитал ООО — 200 млн руб., основной вид деятельности — производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Гендиректором выступает Александр Григоренко.

По 25% долей в компании владеют ООО «Амкодор-центр» и «Амкодор-Брянск». Их конечным собственником является минское ОАО «Амкодор — управляющая компания холдинга». Его основным владельцем считается глава совета директоров, белорусский бизнесмен Александр Шакутин. Остальные 50% нового юрлица принадлежат зарегистрированному в Чебоксарах в мае прошлого года ООО «Русский трактор». Его, в свою очередь, контролирует ООО «Машиностроительно-индустриальная группа “Концерн “Тракторные заводы”», принадлежащее через ООО «Проминвестфонд» Андрею Водопьянову. Ранее среди соучредителей «Тракторных заводов» с долей в 1% присутствовал ВЭБ. «Трансмашхолдинг» с 2018 года, по данным СМИ, участвует в проекте «Ростеха» по выводу концерна из кризиса.

«Финансирование — это сложная задача, которую взял на себя "Амкодор",— отметил накануне Игорь Артамонов.— Мы думаем, что строительство завода будет происходить этапами. Чем-то мы поможем, где-то партнеры или государственное финансирование». Также регион готов предоставить проекту налоговые преференции. Планируется, что бывшая территория ЛТЗ получит статус части особой экономической зоны «Липецк».

В белорусском «Амкодоре» не стали ни подтверждать, ни опровергать планы по работе с ВЭБом. «На данный момент ведется структурирование сделки, в том числе проработка источников финансирования проекта»,— сказали «Ъ-Черноземье» в холдинге. В пресс-службе ВЭБа сообщили, что официально на рассмотрение банка проект не поступал.

В «Трансмашхолдинге» на запрос «Ъ-Черноземье» не ответили.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов полагает, что проект возрождения производства на ЛТЗ «имеет хорошие долгосрочные перспективы», однако на стадии реализации он «столкнется с рядом объективных трудностей».

«На фоне ухода из России западных машиностроительных компаний и усиления курса государства на импортозамещение проект выглядит актуальным. Но предполагаю, что и "Амкодору", и "Трансмашхолдингу", скорее всего, придется брать большую часть финансирования на себя. Срок окупаемости их проекта может оказаться довольно длительным и непрозрачным, поэтому далеко не всякий банк, даже ВЭБ, рискнет в него вложиться. Для получения нужного объема инвесторам предстоит проделать большую работу, чтобы объективно обосновать банкам перспективы возврата средств»,— пояснил господин Хазанов.

Первые контуры технологических и бизнес-параметров проекта, по сведениям «Ъ-Черноземье», должны быть определены и представлены властям региона к середине апреля. Глава региона в декабре заявлял, что «первая часть нового производства» может быть запущена к осени 2023 года.

Сергей Калашников