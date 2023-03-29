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Одолжи для тракториста

Власти и инвесторы определяются с бюджетом возобновления производства на ЛТЗ

Как стало известно «Ъ-Черноземье», власти Липецкой области, белорусская группа «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» определили предварительные параметры финансирования проекта по возобновлению производства на полузаброшенной с 90-х годов площадке Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). Стороны надеются привлечь основную часть от необходимых 40 млрд руб. в ВЭБе. Банк пока этого не подтверждает. Еще 500 млн руб. в предприятие с иностранным участием вложат налогоплательщики — власти готовы занять сумму на десять лет под минимальный процент из областного фонда развития промышленности. Эксперты предупреждают о «непрозрачных перспективах» окупаемости и возврата займов.

Белорусский «Амкодор» заманивают в Липецкую область гарантиями бюджетных инвестиций

Белорусский «Амкодор» заманивают в Липецкую область гарантиями бюджетных инвестиций

Фото: пресс-служба холдинга «Амкодор»

Белорусский «Амкодор» заманивают в Липецкую область гарантиями бюджетных инвестиций

Фото: пресс-служба холдинга «Амкодор»

О готовности предоставить совместному предприятию «Амкодора» и «Трансмашхолдинга», планирующему наладить производство тракторов на депрессивной площадке ЛТЗ, льготный заем в размере 500 млн руб. недавно в интервью ГТРК «Липецк» рассказал губернатор Игорь Артамонов.

Какие сделки предшествовали приходу инвестора на ЛТЗ

По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, под государственное софинансирование проекта разработан механизм выделения займов из областных фондов развития промышленности (ФРП) и предпринимательства. Сроки кредитов могут достигать десяти лет, а ставка ожидается «на уровне существенно меньшем, чем ключевая ЦБ в 7,5%». По данным липецкого ФРП, ставка по некоторым его продуктам для инвесторов составляет всего 1% годовых.

«Речь идет именно об областных средствах. Мы и не ждем, что их когда-то компенсирует федеральный бюджет. Возможно, подходы для этого появятся в ходе реализации проекта. Это свободные деньги, оставшиеся с 2022 года после серьезной докапитализации обоих фондов»,— сказал один из собеседников «Ъ-Черноземье». Сумма займа на проект ЛТЗ будет сравнима со всем объемом льготного финансирования, который предоставил бизнесу липецкий ФРП в 2022 году — свыше 465 млн руб. для 12 предприятий.

Ранее в правительстве Липецкой области сообщали, что «Амкодор» и «Трансмашхолдинг» планируют вложить в проект ЛТЗ порядка 40 млрд руб. На эти средства, по ожиданиям властей региона, возможна реконструкция и запуск производства на площадях в 220 тыс. кв. м. По данным «Ъ-Черноземье», стороны проекта рассчитывают привлечь существенную часть из этой суммы в ВЭБе. «Переговоры пока не окончены. Участие банка на данный момент — это скорее желание инвесторов»,— отметил один из источников. Оставшиеся вложения «Амкодор» и «Трансмашхолдинг» должны будут покрыть собственными средствами.

Два холдинга уже создали местное юрлицо под проект. ООО «Амкодор-ЛТЗ» было зарегистрировано в Липецке в декабре 2022 года на улице Краснозаводской, 1,— в бизнес-центре, открытом в одном из зданий бывшего заводоуправления. Уставный капитал ООО — 200 млн руб., основной вид деятельности — производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Гендиректором выступает Александр Григоренко.
По 25% долей в компании владеют ООО «Амкодор-центр» и «Амкодор-Брянск». Их конечным собственником является минское ОАО «Амкодор — управляющая компания холдинга». Его основным владельцем считается глава совета директоров, белорусский бизнесмен Александр Шакутин. Остальные 50% нового юрлица принадлежат зарегистрированному в Чебоксарах в мае прошлого года ООО «Русский трактор». Его, в свою очередь, контролирует ООО «Машиностроительно-индустриальная группа “Концерн “Тракторные заводы”», принадлежащее через ООО «Проминвестфонд» Андрею Водопьянову. Ранее среди соучредителей «Тракторных заводов» с долей в 1% присутствовал ВЭБ. «Трансмашхолдинг» с 2018 года, по данным СМИ, участвует в проекте «Ростеха» по выводу концерна из кризиса.

«Финансирование — это сложная задача, которую взял на себя "Амкодор",— отметил накануне Игорь Артамонов.— Мы думаем, что строительство завода будет происходить этапами. Чем-то мы поможем, где-то партнеры или государственное финансирование». Также регион готов предоставить проекту налоговые преференции. Планируется, что бывшая территория ЛТЗ получит статус части особой экономической зоны «Липецк».

Что предшествовало плану по возрождению предприятия

В белорусском «Амкодоре» не стали ни подтверждать, ни опровергать планы по работе с ВЭБом. «На данный момент ведется структурирование сделки, в том числе проработка источников финансирования проекта»,— сказали «Ъ-Черноземье» в холдинге. В пресс-службе ВЭБа сообщили, что официально на рассмотрение банка проект не поступал.

В «Трансмашхолдинге» на запрос «Ъ-Черноземье» не ответили.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов полагает, что проект возрождения производства на ЛТЗ «имеет хорошие долгосрочные перспективы», однако на стадии реализации он «столкнется с рядом объективных трудностей».

«На фоне ухода из России западных машиностроительных компаний и усиления курса государства на импортозамещение проект выглядит актуальным. Но предполагаю, что и "Амкодору", и "Трансмашхолдингу", скорее всего, придется брать большую часть финансирования на себя. Срок окупаемости их проекта может оказаться довольно длительным и непрозрачным, поэтому далеко не всякий банк, даже ВЭБ, рискнет в него вложиться. Для получения нужного объема инвесторам предстоит проделать большую работу, чтобы объективно обосновать банкам перспективы возврата средств»,— пояснил господин Хазанов.

Какие еще компании работали на площадке ЛТЗ

Первые контуры технологических и бизнес-параметров проекта, по сведениям «Ъ-Черноземье», должны быть определены и представлены властям региона к середине апреля. Глава региона в декабре заявлял, что «первая часть нового производства» может быть запущена к осени 2023 года.

Сергей Калашников

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