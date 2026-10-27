Во исполнение национальной трансмиссии
«Соллерс» займется выпуском автоматических коробок переключения передач
«Соллерс» первым среди производителей легких коммерческих автомобилей (LCV) локализует выпуск автоматических коробок передач. В выпуск до 13,7 тыс. агрегатов в год будет вложено 500 млн руб. Проект должен снизить зависимость от внешних поставщиков и может повысить размер компенсации утилизационного сбора.
Группа «Соллерс» локализует производство 8-ступенчатых автоматических коробок переключения передач (АКПП), сообщили “Ъ” в компании. Проект предусматривает производство заготовок картера, сборку и стендовые испытания. Финальная сборка и тесты будут организованы на площадке в Елабуге, литье и механическая обработка картеров — на предприятии в Заволжье. Проектная мощность — до 13,7 тыс. АКПП в год, инвестиции оцениваются в 500 млн руб., из которых 395 млн руб. предоставит Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты».
Как уточняют в «Соллерсе», локальные 8-ступенчатые АКПП с гидротрансформатором будут поставляться на внедорожники Sollers S9, пикапы Sollers ST8 и ST9, легкие коммерческие автомобили Sollers SF1, а в перспективе — Sollers SF5.
Запуск серийного производства запланирован на вторую половину 2027 года. По словам источника “Ъ”, технологический партнер группы по проекту — китайский JAC.
Организация производства автоматических трансмиссий в Елабуге по полному циклу — первый в России проект локализации современных АКПП с гидротрансформатором для LCV, подчеркивает председатель совета директоров «Соллерса» Адиль Ширинов. По его словам, это позволит группе управлять качеством агрегатов и создаст условия для дальнейшего развития модельного ряда автомобилей.
В легковом сегменте выпуск АКПП в этом году намерен начать китайский Нaval (входит в концерн Great Wall Motor) на заводе в Тульской области, рассказывал летом замглавы Минпромторга Альберт Каримов. Директор ФРП Роман Петруца отметил, что по программе «Автокомпоненты» фонд профинансировал более 110 проектов на 135 млрд руб., объем инвестиций превысил 300 млрд руб.
Старший аналитик компании «Эйлер» Владимир Беспалов говорит, что рост уровня локализации в результате проекта позволит «Соллерсу» рассчитывать на более существенную компенсацию утилизационного сбора. Кроме того, по его словам, это снизит зависимость от внешних поставщиков и валютные риски, должно положительно сказаться на себестоимости и, как следствие, конкурентоспособности автомобилей. Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что в нижегородском кластере в рамках локализации компонентов для LCV в 2024–2026 годах начат выпуск новых раздаточных коробок для линейки автомобилей «Газель NN» и «Соболь NN» с полным приводом, модулей передней подвески, дизельных двигателей и т. д.
По базовому сценарию Стратегии развития автопрома до 2035 года производство автокомпонентов в России в 2027 году должно увеличиться на 12%, до 673 млрд руб. Как сказано в документе, в России освоен выпуск компонентов, обеспечивающих потребности большинства местных автопроизводителей, включая механическую коробку переключения передач, элементы экстерьера и интерьера. Но сохраняется зависимость от импорта отдельных компонентов, сложных электронных систем и специализированных материалов.
По мнению Владимира Беспалова, в целом все автопроизводители, работающие в России, будут стремиться к повышению уровня локализации за счет собственных проектов либо сотрудничества с локальными поставщиками. Прежде всего этому будут способствовать регуляторные механизмы, такие как утилизационный сбор и меры поддержки (льготные кредиты, субсидии и т. д.). Сдерживающими факторами могут стать емкость потенциального рынка и стоимость финансирования, от чего во многом будет зависеть окупаемость того или иного проекта, добавляет аналитик.
По данным «Автостата», в сентябре продажи новых LCV в России выросли на 29,5% к августу и снизились на 11,6% год к году, до 6,87 тыс. штук. Бренд Sollers занял третье место с долей около 11,7%.