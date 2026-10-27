Во исполнение национальной трансмиссии

Старший аналитик компании «Эйлер» Владимир Беспалов говорит, что рост уровня локализации в результате проекта позволит «Соллерсу» рассчитывать на более существенную компенсацию утилизационного сбора. Кроме того, по его словам, это снизит зависимость от внешних поставщиков и валютные риски, должно положительно сказаться на себестоимости и, как следствие, конкурентоспособности автомобилей. Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что в нижегородском кластере в рамках локализации компонентов для LCV в 2024–2026 годах начат выпуск новых раздаточных коробок для линейки автомобилей «Газель NN» и «Соболь NN» с полным приводом, модулей передней подвески, дизельных двигателей и т. д.