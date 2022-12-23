Банкротство Липецкого кузнечного завода завершилось мировым соглашением

Арбитражный суд Липецкой области утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве ООО «Липецкий кузнечный завод», находящегося с июня 2021 года в процедуре наблюдения. Об этом сообщается в опубликованном в картотеке арбитража решении.

С инициативой о заключении мирового соглашения летом выступил сам должник, который в апреле 2021-го и подал в суд иск о собственном банкротстве. 5028410 Как сообщается в решении суда, по условиям мирового соглашения предприятие договорилось о рассрочке погашения долгов перед кредиторами на 104,3 млн руб. на три года «в соответствии с графиком». При этом должнику будут списаны проценты на долги. Одним из кредиторов предприятия была Федеральная налоговая служба, заявившая о 19,45 млн руб. долгов перед бюджетом.

По собственным данным, Липецкий кузнечный завод — производство, проработавшее более 70 лет. Располагается на базе Липецкого тракторного завода (ЛТЗ) и включает в себя семь основных подразделений: складское, заготовительное, прессовое, молотовое, термическое, изготовления техоснастки и отделения по изготовлению приварных фланцев. Предприятие производит детали для тракторов, грейдеров и соединительные элементы, а также продукцию для нужд РЖД.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Липецкий кузнечный завод» зарегистрировано в областном центре в 2005 году. Уставный капитал составляет — 33,75 млн руб. Основной вид деятельности — предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла. Гендиректором выступает Дмитрий Сапожков. 80% предприятия принадлежат оффшорной фирме Kingross Engineering S.A. с Британских Виргинских островов. Еще 10% владеет само ООО. Остальные 10% — у Екатерины Конотоп. 2021 год предприятие закончило c чистой прибылью в 4,3 млн руб. при выручке в 132,7 млн руб.

В июне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в планах региональных властей возобновить производство тракторов в регионе, а потенциальный инвестор якобы уже есть. «Это мечта — возродить полноценное производство техники на территории ЛТЗ. Мы работаем в этом направлении. Ведем переговоры с потенциальными инвесторами»,— рассказывал он.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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