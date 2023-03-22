Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Липецкие власти могут выделить «Амкодору» 500 млн рублей льготного займа для развития площадки тракторного завода

Правительство Липецкой области может предоставить белорусскому холдингу «Амкодор», планирующему наладить производство тракторов на депрессивной площадке Липецкого тракторного завода (ЛТЗ), льготный заем в размере 500 млн руб. Об этом в интервью ГТРК «Липецк» рассказал губернатор Игорь Артамонов.

«Финансирование — это сложная задача, которую взял на себя “Амкодор”,— отметил губернатор. — Мы думаем, что строительство завода будет происходить этапами. Чем-то мы поможем, где-то партнеры или государственное финансирование». Также регион может предоставить налоговые преференции, содействовать в обеспечении инфраструктурой.

Ранее стало известно, что «Амкодор» рассчитывает вложить в проект 40 млрд руб. На первом этапе его реализации может быть реконструировано и построено 220 тыс. кв. м площадей.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...