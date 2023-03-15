Белорусский «Амкодор» может вложить 40 млрд рублей в производство тракторов на площадке Липецкого тракторного завода

Белорусский холдинг «Амкодор», планирующий наладить производство тракторов на депрессивной площадке Липецкого тракторного завода (ЛТЗ), планирует вложить в проект около 40 млрд российских рублей. Об этом в ходе встречи с губернатором Игорем Артамоновым рассказал председатель совета директоров ОАО «Амкодор» Александр Шакутин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погрузчики «Амкодор»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Погрузчики «Амкодор»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Шакутина, на первом этапе реализации проекта будет реконструировано и построено 220 тыс. кв. м площадей.

«Пока, конечно, рано говорить о подробностях. Но намерения у наших партнеров серьезные, и планы впечатляющие,— рассказаль Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.— Современные производственные корпуса, широчайшая линейка выпускаемой техники, новые рабочие места. Вложения огромные, проект грандиозный — имеющий колоссальное значение для региона и страны». Игорь Артамонов заверил, что регион обеспечит инвесторам поддержку в отношении работы с ресурсоснабжающими организациями, благоустройства и сопровождения проекта.

Уже готово архитектурно-планировочное решение нового производства. После начала реконструкции одного из зданий «Амкодор» будет определяться с модельным рядом выпускаемой техники. Планируется, что это будут тракторы различных модификаций.

В декабре на площадке ЛТЗ было зарегистрировано ООО «Амкодор-ЛТЗ». Его возглавила Елена Бобренко. Учредители — структура концерна «Тракторные заводы» ООО «Русский трактор» (50%), а также ООО «Амкодор-Брянск» и ООО «Амкодор-Центр» (по 25%).

Какие сделки предшествовали приходу инвестора на ЛТЗ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин