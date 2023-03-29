Рон Десантис выдвигается в Израиль

Губернатор Флориды Рон Десантис в апреле отправится в Иерусалим, где выступит с речью о важности американо-израильских отношений. Анонс поездки республиканца произошел на фоне политического кризиса в Израиле и отказа действующего президента США Джо Байдена принимать в Белом доме премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как пишут американские СМИ, господин Десантис нанесет визит в Израиль в рамках подготовки к выдвижению своей кандидатуры на президентские выборы-2024.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Флориды Рон Десантис

Фото: Matias J. Ocner / Miami Herald / AP Губернатор Флориды Рон Десантис

Фото: Matias J. Ocner / Miami Herald / AP

Лидеру республиканской гонки за номинацию кандидата в президенты Дональду Трампу за последнее время удалось укрепить поддержку электората, обернув на пользу свои проблемы с законом (см. “Ъ” от 24 марта). Впрочем, его главный конкурент, который пока не объявил о выдвижении своей кандидатуры, губернатор Флориды Рон Десантис не снижает предвыборной активности (см. “Ъ” от 7 марта). Объездив несколько штатов с презентацией своей книги «Мужество быть свободным» и несколько раз выступив с речами и заявлениями, явно выходящими за пределы его непосредственной компетенции как главы одного из штатов, республиканец решил сделать еще один шаг, который может оказаться неплохим подспорьем для его растущих политических амбиций. По сообщениям СМИ, господин Десантис, который когда-то поклялся стать самым «произраильским губернатором в Америке», в конце апреля отправится в Иерусалим.

В 2019 году губернатор Флориды уже посещал Израиль во главе торговой делегации, еще раньше бывал в этой стране в статусе члена Конгресса США. Однако на этот раз его визит куда больше наполнен символизмом и может иметь для него куда более серьезное политическое значение. Информация о таких планах появилась в тот момент, когда в Израиле разразился серьезный политический кризис из-за юридической реформы, продавливаемой коалиционным правительством во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху (см. “Ъ” от 29 марта). И хотя господин Нетаньяху был вынужден приостановить реформу и выразить готовность пойти на компромисс с оппозицией, администрация США остро отреагировала как на эту реформу, так и в целом на правый радикализм нового израильского кабинета.

Глава государства, являющегося ближайшим союзником Израиля и обычно склонного решать все проблемы с ним в ходе непубличного диалога, счел нужным во всеуслышание дать оценку происходящему. Джо Байден отметил, что его «беспокоит Израиль», который «не может продолжать идти вниз по этому пути», и заявил, что не будет «приглашать Нетаньяху в Белый дом в ближайшем будущем». На замечания господина Байдена тут же отреагировал господин Нетаньяху, напомнивший, что «Израиль — независимая страна, которая принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основе внешнего давления, в том числе лучших друзей».

Таким образом, подтверждение визита Рона Десантиса в Израиль произошло в момент публичной размолвки между лидерами двух союзнических стран. Республиканец, чья партия традиционно выстраивает более тесные отношения с Израилем, чем демократы, впрочем, и не скрывал особую значимость его решения о поездке в нынешней ситуации. «Во время излишне напряженных отношений между Иерусалимом и Вашингтоном Флорида служит мостом между американским и израильским народами»,— провозгласил господин Десантис.

О том, что такой вояж губернатор Флориды совершает не столько для укрепления американо-израильской дружбы, сколько ради своей политической выгоды, можно судить сразу по нескольким признакам.

Во-первых, Рон Десантис, не объявляя о своих амбициях, практически уже начал президентскую кампанию. Он уже объездил несколько штатов, а в апреле посетит еще и Огайо, Пенсильванию, Нью-Гемпшир и Юту. Визит же в Израиль станет своего рода звучным аккордом в растянувшемся на месяцы турне и первым за долгое время выступлением губернатора Флориды за пределами США. Во-вторых, 27 апреля на мероприятии в Музее толерантности в Иерусалиме господин Десантис выступит с речью о важности американо-израильских отношений перед примерно 400 гостями, включая 120 американских филантропов еврейского происхождения. И это, конечно, будет для него хорошей возможностью укрепить свою популярность среди еврейской общины США в преддверии ожидаемого объявления о выдвижении своей кандидатуры на выборы-2024.

Напомним, что Рон Десантис и раньше старался соответствовать самопровозглашенному званию «самого произраильского губернатора». Он яростно поддерживал решение экс-президента Дональда Трампа перенести посольство США в Иерусалим, выступал с резкой критикой корпораций, которые по ряду причин ограничивали свою деятельность в Израиле, и поддерживал финансирование из бюджета штата еврейских школ во Флориде. Поэтому предстоящая поездка будет, с одной стороны, продолжением его произраильского курса, а с другой — поводом подчеркнуть его несогласие с линией Белого дома, где правят демократы, и масштабировать его фигуру как политика федерального уровня. Как отмечает издание Politico, запланированная в Иерусалиме речь господина Десантиса привлечет повышенное внимание, «учитывая его растущую известность среди республиканцев и консерваторов».

В последнее время Рон Десантис вообще часто пытается высказываться по вопросам внешней политики, и это не всегда бывает удачным. Недавно он заявил, что российско-украинский конфликт — это обычный «территориальный спор», что вызвало волну критики в его адрес, в том числе со стороны ряда видных однопартийцев. Тогда, видимо, пытаясь исправить ситуацию, господин Десантис, выступая на Fox News, назвал президента РФ Владимира Путина «военным преступником». И это тоже понравилось в Америке далеко не всем.

Так что планируемая поездка в Израиль для господина Десантиса — возможность показать себя как внешнеполитического деятеля с правильной стороны, во всяком случае, в глазах консерваторов.

Как отмечает Reuters, для республиканских политиков, имеющих президентские амбиции, визит в Израиль — обычная практика, и по возвращении Рона Десантиса на родину от него вполне можно ожидать официального выдвижения своей кандидатуры на выборы-2024.

Скорее всего, это произойдет после завершения работы текущей сессии законодательного собрания Флориды в начале мая.

Согласно последнему опросу, проведенному компанией Harris, лидером республиканской гонки с поддержкой 50% остается Дональд Трамп, а рейтинг Рона Десантиса составляет лишь 24%. И это при том, что раньше его поддерживали 39% республиканцев. Впрочем, объявление об участии в гонке всегда прибавляет политикам немало очков.

Алексей Забродин