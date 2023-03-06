У Дональда Трампа есть хороший враг

Рон Десантис — губернатор Флориды и второй по популярности после экс-президента США Дональда Трампа республиканец — выступил в Калифорнии с речью, содержавшей недвусмысленный намек на его президентские амбиции. В одном из главных демократических штатов господин Десантис обрушился с критикой на либеральную идеологию, которая, по его мнению, проникает во все сферы жизни общества, и представил себя истинным защитником традиционного консерватизма — не в пример Дональду Трампу. По мнению американских СМИ, риторика и активность губернатора Флориды ясно свидетельствуют о его планах в ближайшие месяцы выдвинуть свою кандидатуру, бросив вызов бывшему боссу и покровителю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После выступления губернатора Флориды 44-летнего Рона Десантиса в Калифорнии не осталось ни малейших сомнений в том, что он выставит свою кандидатуру для участия в президентских выборах

Фото: Allison Dinner / Reuters После выступления губернатора Флориды 44-летнего Рона Десантиса в Калифорнии не осталось ни малейших сомнений в том, что он выставит свою кандидатуру для участия в президентских выборах

Фото: Allison Dinner / Reuters

Пока на минувших выходных кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на форуме консерваторов CPAC (см. “Ъ” от 6 марта), где собрались в основном сторонники экс-главы Белого дома, его главный потенциальный конкурент за номинацию от партии Рон Десантис тоже не терял времени. Проигнорировав CPAC, губернатор Флориды отправился в Калифорнию, где выступил с речью, содержание и антураж которой явно намекали, что амбициям этого республиканца становится тесновато в пределах родного штата.

Как отметил целый ряд американских СМИ, состоявшееся 5 марта выступление Рона Десантиса в Калифорнии нельзя воспринимать в отрыве от его подготовки к вероятному выдвижению кандидатуры на выборы-2024. Формально губернатор Флориды поехал в один из самых демократических штатов в рамках продвижения своей книги «Мужество быть свободным: Прообраз Флориды для возрождения Америки». Однако, судя по всему, книга, название которой тоже немало говорит о притязаниях 44-летнего республиканца, лишь повод получше презентовать себя в общенациональном масштабе.

В серии поездок по стране, в том числе по городам, считающимся оплотом Демократической партии, таким как Нью-Йорк, Рон Десантис встречался с богатыми донорами из консервативных кругов и оттачивал риторику, хвастаясь своими достижениями во Флориде и одновременно критикуя либеральную идеологию.

И конечно, от общественности не ускользнул тот факт, что очередную речь, обличающую либеральных оппонентов, господин Десантис решил произнести в крупнейшем демократическом штате — Калифорнии. Место для выступления политик тоже выбрал с намеком, чтобы каждый аналитик или эксперт, рассуждающий о его потенциале, непременно подметил: на трибуну консерватор, пытающийся представить себя поборником классического республиканства, вышел в Президентской библиотеке Рональда Рейгана. И неизбежное в этой ситуации соседство в новостях фамилий Десантиса и Рейгана, одной из икон Республиканской партии, конечно, придавало фигуре губернатора Флориды дополнительный вес.

Была и еще одна примечательная в контексте видов господина Десантиса на Белый дом деталь, которую особенно выделила газета Los Angeles Times. Свои заявления в Калифорнии политик сделал 5 марта. Ровно через год в этом штате состоятся важнейшие праймериз Республиканской партии — наиболее значимые по числу голосов, которые могут положить в свою копилку кандидаты-консерваторы в борьбе за номинацию.

Центральной темой своей речи Рон Десантис сделал борьбу с либеральной идеологией, позиционируя себя чуть ли не полководцем консервативных сил — только в отличие от Дональда Трампа (хотя и не названного, но явно подразумевавшегося), рассудительного и не столь радикального.

Атакуя губернаторов и лидеров Демократической партии за их политику в отношении налогов, обязательной вакцинации и «идеологической обработки» в школах, господин Десантис как бы невзначай задел и господина Трампа. Он намекнул, что именно хаотичная манера управления, присущая президентству экс-главы Белого дома, привела в 2020 году республиканцев к поражению и приходу к власти демократов во главе с Джо Байденом. В период же его губернаторства во Флориде никто не наблюдает никаких «драм и дворцовых интриг». «Вы видите хирургическую точность и исполнение. День за днем, день за днем. Мы побеждаем левых день за днем»,— говорил политик, противопоставляя свой успех в отдельно взятом штате, который в период его губернаторства стал отчетливо республиканским, провалу на федеральном уровне своего бывшего патрона.

При этом, как отметил телеканал CNN, взгляды Рона Десантиса — особенно в отношении того, что американскую политику, образование, здравоохранение и другие сферы «захватила левая идеология», во многом совпадают с тем, что говорит Дональд Трамп. Другое дело, что слова губернатора Флориды звучат «более структурировано и методично, нежели дикие эскапады Трампа». Если господину Десантису удастся сплотить вокруг себя республиканских избирателей, то, возможно, Америка получит самого консервативного президента в истории, считает CNN.

Пока, по опросам, Дональд Трамп обходит своего главного конкурента в предпочтениях консервативного электората. Другое дело, что Рон Десантис до сих пор не объявил о выдвижении своей кандидатуры, а потому эти исследования не отражают в полной мере его перспектив. К тому же в отдельных штатах, включая Калифорнию, губернатор Флориды превосходит Дональда Трампа по популярности. Учитывая, как много видных республиканцев, включая бывших сторонников господина Трампа, хотели бы видеть кандидатом в президенты от партии кого угодно, лишь бы не его, у господина Десантиса весьма неплохие шансы после объявления о выдвижении своей кандидатуры обрасти влиятельными покровителями и дать бой своему бывшему боссу.

Алексей Забродин