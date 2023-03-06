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Коммерсантъ FM
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У Дональда Трампа есть хороший враг

Республиканский губернатор Флориды выступил почти как кандидат в президенты

Рон Десантис — губернатор Флориды и второй по популярности после экс-президента США Дональда Трампа республиканец — выступил в Калифорнии с речью, содержавшей недвусмысленный намек на его президентские амбиции. В одном из главных демократических штатов господин Десантис обрушился с критикой на либеральную идеологию, которая, по его мнению, проникает во все сферы жизни общества, и представил себя истинным защитником традиционного консерватизма — не в пример Дональду Трампу. По мнению американских СМИ, риторика и активность губернатора Флориды ясно свидетельствуют о его планах в ближайшие месяцы выдвинуть свою кандидатуру, бросив вызов бывшему боссу и покровителю.

После выступления губернатора Флориды 44-летнего Рона Десантиса в Калифорнии не осталось ни малейших сомнений в том, что он выставит свою кандидатуру для участия в президентских выборах

После выступления губернатора Флориды 44-летнего Рона Десантиса в Калифорнии не осталось ни малейших сомнений в том, что он выставит свою кандидатуру для участия в президентских выборах

Фото: Allison Dinner / Reuters

После выступления губернатора Флориды 44-летнего Рона Десантиса в Калифорнии не осталось ни малейших сомнений в том, что он выставит свою кандидатуру для участия в президентских выборах

Фото: Allison Dinner / Reuters

Пока на минувших выходных кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на форуме консерваторов CPAC (см. “Ъ” от 6 марта), где собрались в основном сторонники экс-главы Белого дома, его главный потенциальный конкурент за номинацию от партии Рон Десантис тоже не терял времени. Проигнорировав CPAC, губернатор Флориды отправился в Калифорнию, где выступил с речью, содержание и антураж которой явно намекали, что амбициям этого республиканца становится тесновато в пределах родного штата.

Как отметил целый ряд американских СМИ, состоявшееся 5 марта выступление Рона Десантиса в Калифорнии нельзя воспринимать в отрыве от его подготовки к вероятному выдвижению кандидатуры на выборы-2024. Формально губернатор Флориды поехал в один из самых демократических штатов в рамках продвижения своей книги «Мужество быть свободным: Прообраз Флориды для возрождения Америки». Однако, судя по всему, книга, название которой тоже немало говорит о притязаниях 44-летнего республиканца, лишь повод получше презентовать себя в общенациональном масштабе.

В серии поездок по стране, в том числе по городам, считающимся оплотом Демократической партии, таким как Нью-Йорк, Рон Десантис встречался с богатыми донорами из консервативных кругов и оттачивал риторику, хвастаясь своими достижениями во Флориде и одновременно критикуя либеральную идеологию.

И конечно, от общественности не ускользнул тот факт, что очередную речь, обличающую либеральных оппонентов, господин Десантис решил произнести в крупнейшем демократическом штате — Калифорнии. Место для выступления политик тоже выбрал с намеком, чтобы каждый аналитик или эксперт, рассуждающий о его потенциале, непременно подметил: на трибуну консерватор, пытающийся представить себя поборником классического республиканства, вышел в Президентской библиотеке Рональда Рейгана. И неизбежное в этой ситуации соседство в новостях фамилий Десантиса и Рейгана, одной из икон Республиканской партии, конечно, придавало фигуре губернатора Флориды дополнительный вес.

Была и еще одна примечательная в контексте видов господина Десантиса на Белый дом деталь, которую особенно выделила газета Los Angeles Times. Свои заявления в Калифорнии политик сделал 5 марта. Ровно через год в этом штате состоятся важнейшие праймериз Республиканской партии — наиболее значимые по числу голосов, которые могут положить в свою копилку кандидаты-консерваторы в борьбе за номинацию.

Центральной темой своей речи Рон Десантис сделал борьбу с либеральной идеологией, позиционируя себя чуть ли не полководцем консервативных сил — только в отличие от Дональда Трампа (хотя и не названного, но явно подразумевавшегося), рассудительного и не столь радикального.

Атакуя губернаторов и лидеров Демократической партии за их политику в отношении налогов, обязательной вакцинации и «идеологической обработки» в школах, господин Десантис как бы невзначай задел и господина Трампа. Он намекнул, что именно хаотичная манера управления, присущая президентству экс-главы Белого дома, привела в 2020 году республиканцев к поражению и приходу к власти демократов во главе с Джо Байденом. В период же его губернаторства во Флориде никто не наблюдает никаких «драм и дворцовых интриг». «Вы видите хирургическую точность и исполнение. День за днем, день за днем. Мы побеждаем левых день за днем»,— говорил политик, противопоставляя свой успех в отдельно взятом штате, который в период его губернаторства стал отчетливо республиканским, провалу на федеральном уровне своего бывшего патрона.

Как ведущий консервативный форум США становится плацдармом для трампистов

При этом, как отметил телеканал CNN, взгляды Рона Десантиса — особенно в отношении того, что американскую политику, образование, здравоохранение и другие сферы «захватила левая идеология», во многом совпадают с тем, что говорит Дональд Трамп. Другое дело, что слова губернатора Флориды звучат «более структурировано и методично, нежели дикие эскапады Трампа». Если господину Десантису удастся сплотить вокруг себя республиканских избирателей, то, возможно, Америка получит самого консервативного президента в истории, считает CNN.

Пока, по опросам, Дональд Трамп обходит своего главного конкурента в предпочтениях консервативного электората. Другое дело, что Рон Десантис до сих пор не объявил о выдвижении своей кандидатуры, а потому эти исследования не отражают в полной мере его перспектив. К тому же в отдельных штатах, включая Калифорнию, губернатор Флориды превосходит Дональда Трампа по популярности. Учитывая, как много видных республиканцев, включая бывших сторонников господина Трампа, хотели бы видеть кандидатом в президенты от партии кого угодно, лишь бы не его, у господина Десантиса весьма неплохие шансы после объявления о выдвижении своей кандидатуры обрасти влиятельными покровителями и дать бой своему бывшему боссу.

Алексей Забродин

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