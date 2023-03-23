Дональду Трампу повышают рейтинги в судебном порядке

Популярность экс-президента США Дональда Трампа среди республиканцев, согласно соцопросам, продолжает расти. Не в последнюю очередь это связано с громким скандалом, в центре которого он оказался. Еще в прошлую субботу бывший глава Белого дома объявил: согласно утечке из нью-йоркской прокуратуры, во вторник его арестуют по делу о сомнительных выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс. Прогноз не сбылся, но угроза по состоянию на вечер четверга не миновала. Между тем оппоненты экс-президента опасаются, что подобными нападками ему лишь прокладывают дорогу в Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент США Дональд Трамп встретился со своими сторонниками в городе Давенпорте (штат Айова)

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Экс-президент США Дональд Трамп встретился со своими сторонниками в городе Давенпорте (штат Айова)

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Вопреки прогнозам Дональда Трампа, во вторник его так и не арестовали. Не оправдался и другой прогноз — газеты The New York Times, которая со ссылкой на свои источники сообщала: жюри присяжных Нью-Йорка может вынести обвинительное заключение в среду. А в четверг стало понятно, что рассмотрение дела переносится на следующую неделю.

Напомним, что первым о своем возможном задержании сообщил в прошлую субботу сам господин Трамп: по словам экс-президента, такую информацию он получил благодаря «незаконной утечке» из нью-йоркской прокуратуры. Речь идет о расследовании возможной причастности Дональда Трампа к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. Средства были переданы ей, чтобы купить молчание по поводу предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена демократ Элвин Брэгг подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную кампанию-2016.

Между тем, как сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на свои источники, в деле наметился перелом, и Элвин Брэгг уже и сам засомневался в резонности преследования господина Трампа. Источники, знакомые с обстановкой в окружном суде Манхэттена и в офисе прокурора, сообщили: дело трещит по швам.

Так или иначе, инициатива уже в любом случае оказала влияние на политические расклады в США. Например, республиканцы начали один за другим вставать на сторону Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти утверждает: дело юридически ничтожно, поскольку экс-президент использовал для выплат личные деньги. В том, что доказать обратное будет крайне сложно, уверен и влиятельный сенатор Тед Круз, который является еще и членом Судебного комитета Сената: он назвал дело «юридически необоснованным» и политически мотивированным. Сенатор, слова которого приводит издание The Hill, указывает: весь судебный кейс вращается вокруг закона штата Нью-Йорк, касающегося фальсификации деловой документации. Основания слабые, обычно такие нарушения квалифицируются как проступок, да и срок давности уже истек.

Ярый критик экс-президента (а некогда его советник по нацбезопасности) Джон Болтон в интервью CNN предупредил, что окружному прокурору нужно быть очень убедительным, иначе он лишь добавит господину Трампу популярности. «Если они предъявят обвинение, но не смогут осудить, я думаю, что в будущем историки скажут, что именно благодаря этим усилиям Дональд Трамп был переизбран президентом. Поэтому я надеюсь, что прокуроры в Нью-Йорке очень-очень уверены в своей правоте»,— заявил он.

И действительно, уже сейчас поддержка экс-президента среди простых республиканцев заметно растет. Последнее исследование общественного мнения от Morning Consult показало, что главный потенциальный конкурент Дональда Трампа за номинацию от Республиканской партии губернатор Флориды Рон Десантис получил самую низкую поддержку с декабря — всего 26%. Его отставание от бывшего президента, набравшего 54%, увеличивается.

Разбирательство в Нью-Йорке не находит поддержки и у ряда влиятельных демократов, которые понимают, что оно лишь на руку экс-президенту.

Так, лидер большинства в Сенате Чак Шумер, слова которого приводит The Hill, в среду отказался выразить поддержку нью-йоркскому прокурору-демократу. Другой демократ-центрист Джо Менчин заявил, что дело против господина Трампа может иметь неприятные последствия для Демократической партии, поскольку создаст впечатление, что она использует суды для преследования политических оппонентов. «Есть много причин не поддерживать Дональда Трампа. Есть много причин, почему Дональд Трамп не должен снова стать президентом Соединенных Штатов, но нельзя позволять использовать судебную систему как пешку в политической игре»,— сказал законодатель.

Однако, похоже, что так думают не все, и попытки осудить самого влиятельного республиканца продолжатся. В среду появились новости по другому делу против экс-президента — о неправильном хранении секретных документов. Как сообщает The New York Times, Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что адвокат, помогавший Дональду Трампу с учетом секретных документов и их возвращением в Национальный архив, должен ответить на вопросы большого жюри, а также предоставить прокурору дополнительную информацию по делу.

Екатерина Мур, Вашингтон