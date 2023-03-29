Джо Байден не хочет приглашать Нетаньяху в Вашингтон

Президент США Джо Байден не намерен приглашать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом. Об этом он заявил во вторник журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден

Фото: Ronen Zvulun/File Photo, Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден

Фото: Ronen Zvulun/File Photo, Reuters

«Меня беспокоит Израиль, он не может продолжать идти вниз по этому пути. Я не буду приглашать Нетаньяху в Белый дом в ближайшем будущем»,— заявил президент США. Он также добавил, что очень обеспокоен ситуацией в Израиле. Слова Джо Байдена приводят израильские СМИ.

Таким образом господин Байден прокомментировал ситуацию вокруг юридической реформы, которую пытается провести правительство Израиля. Накануне господин Нетаньяху на фоне массовых протестов заявил, что приостанавливает на время реформу и готов найти компромисс с оппозицией. Белый дом приветствовал этот шаг. Во вторник посол США в Израиле Том Найдс сообщил израильскому армейскому радио, что визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон может состояться после еврейского праздника Песах, т.е. в середине апреля. Однако в Вашингтоне дали понять, что хотели бы это сделать после того, как будет достигнут компромисс в вопросе реформы. Видимо президент Байден не хочет давать израильскому премьеру политического преимущества на переговорах с оппозицией. Кроме того, у Вашингтона есть и немало других поводов для недовольства правительством Нетаньяху. Речь, в частности, идет о политике в адрес палестинцев и расистских высказываниях некоторых израильских министров.

Бывший министр обороны и один из лидеров оппозиции первым отреагировал на слова президента США. «Президент Байден сегодня вечером направил израильскому правительству срочный тревожный сигнал. Разрушение отношений с США, нашим лучшим другом и нашим самым важным союзником, является стратегической атакой»,— написал он в Twitter.

Прореагировал на слова президента Байдена и сам израильский премьер. «Израиль — независимая страна, которая принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основе внешнего давления, в том числе наших лучших друзей»,— сказал он в Twitter.

Во вторник в Израиле состоялись первые переговоры вокруг юридической реформы между представителями правящей коалиции и парламентской оппозицией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Восстал народ израилев».

Марианна Беленькая