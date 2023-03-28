«Ответы на ваши вопросы» передают в суд

Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) о дискредитации российской армии. Поводом для возбуждения дела стал ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где Евгений Ройзман поделился негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине. По мнению его адвоката, дело должны рассматривать на Урале — по месту предполагаемого совершения преступления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В каком городе будет рассмотрено уголовное дело Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), пока не сообщается

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В каком городе будет рассмотрено уголовное дело Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), пока не сообщается

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О том, что прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгения Ройзмана, сообщила пресс-служба ведомства. Он обвиняется по ч.1 ст.280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Теперь уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 1 июля 2022 года Евгений Ройзман находился в помещении благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» в Екатеринбурге и, «желая подорвать авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы».

Как говорится в сообщении прокуратуры, он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации, т.е. дискредитации».

Ранее он уже трижды был оштрафован по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных Сил РФ).

Напомним, по подозрению в причастности Евгения Ройзмана к уголовному делу 24 августа в его квартире прошли обыски. Как сообщал его адвокат Владислав Идамжапов, «ничего криминального у экс-мэра не нашли и не изъяли», только его сотовый телефон. В тот же день политик был задержан на 48 часов в качестве подозреваемого по делу о дискредитации ВС РФ — оно было возбуждено в Центральном административном округе Москвы. «Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий»,— заявляла заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.

Однако меру пресечения господину Ройзману вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга — экс-мэру запретили определенные действия: посещать публичные места, пользоваться телефоном и интернетом, а также писать письма и отправлять телеграммы. Требование следствия запретить обвиняемому покидать жилище дольше, чем на одну минуту в сутки, судом было отвергнуто.

Находясь под следствием, политик неоднократно появлялся в публичной повестке. В ноябре 2022 года Евгения Ройзмана внесли в реестр иностранных агентов, в декабре в арт-галерее Ельцин Центра открылась выставка картин из его коллекции «Выбрал дорогу — не сворачивай!», в январе в здании администрации Екатеринбурга появился его барельеф.

За время расследования уголовного дела Евгений Ройзман успел стать фигурантом еще двух дел: гражданского и административного. Так, в ноябре ГУ МВД Свердловской области через суд взыскало с бывшего мэра Екатеринбурга и еще четырех горожан 565 тыс. руб. за работу полиции на акции в поддержку Навального 31 января 2021 года. Затем 16 марта 2023 года Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток за репост ролика, содержащего символику экстремистской организации, в группе «Евгений Ройзман» в социальной сети «ВКонтакте». Сам Евгений Ройзман заявлял, что не имеет отношения к этой группе, у него нет аккаунта в данной социальной сети и он не заходил туда «ни разу в жизни».

Находясь в спецприемнике, Евгений Ройзман через адвоката передал послание для жителей Екатеринбурга: «Никто не обещал, что будет легко. Спасибо за поддержку и добрые слова. Все будет хорошо».

В каком городе будет рассмотрено уголовное дело Евгения Ройзмана, пока не сообщается. «По территориальной подсудности дело должно быть рассмотрено по правилам уголовно-процессуального закона в Екатеринбурге (по месту совершения деяния). Если дело передадут в Москву, то это решение не будет законным»,— сказал «Ъ-Урал» адвокат политика Владислав Идамжапов.

Господин Ройзман был главой Екатеринбурга — председателем городской думы в 2013–2018 годах. После отставки создал «Фонд Ройзмана».

Диана Сунагатуллина