«Из песни слов не выкинешь»

В здании мэрии Екатеринбурга появились барельефы двух экс-мэров города — Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), обвиняемого в дискредитации вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ), и Александра Высокинского, который руководил городом после него. Их изображения пополнили галерею всех глав уральской столицы. Указания иноагентства Евгения Ройзмана рядом с его барельефом нет. Адвокат господина Ройзмана уверяет, что отсутствие маркировки не нарушает законодательство, а мэр Алексей Орлов объясняет появление барельефа — восстановлением «исторической справедливости».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман был главой уральской столицы с 2013 по 2018 год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Ройзман был главой уральской столицы с 2013 по 2018 год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Барельефы в честь двух экс-мэров Екатеринбурга Евгения Ройзмана (2013–2018 гг.), и Александра Высокинского, руководившего в 2018–2021 годах, торжественно открыли в здании администрации Екатеринбурга 11 января. Их изображения появились на третьем этаже мэрии в галерее глав уральской столицы, где представлены скульптуры всех правителей города за 300-летнюю его историю. В церемонии открытия приняли участие действующий мэр Алексей Орлов, два его предшественника — господин Высокинский и Евгений Порунов, руководивший городом в 2010–2013 годах, а также Александр Якоб, возглавлявший администрацию города при Евгении Ройзмане.

Фотогалерея Открытие барельефов бывших глав Екатеринбурга Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заведующий научно-исследовательского центра Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков проводит экскурсию. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывшие мэры города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Евгений Порунов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Барельеф Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Евгений Порунов (в центре) и Александр Якоб (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Российской Федерации Александр Высокинский у барельефа со своим изображением Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывшие главы города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Следующая фотография 1 / 11 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заведующий научно-исследовательского центра Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков проводит экскурсию. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывшие мэры города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Евгений Порунов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Барельеф Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Евгений Порунов (в центре) и Александр Якоб (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Российской Федерации Александр Высокинский у барельефа со своим изображением Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывшие главы города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Смотреть

По словам Алексея Орлова, открытие обновленного барельефного ряда приурочено к 300-летию Екатеринбурга. «Это наша история, которую надо помнить, где-то нужно извлекать уроки, где-то нужно учиться на прошлых ошибках. История разная. Екатеринбург — это город контрастов, но динамично развивающийся, который за 300 лет прошел историю от небольшого города-завода до одного из крупнейших промышленных, научных и культурных центров нашей страны»,— отметил мэр. Александр Высокинский в ответ предложил главе города ввести традицию размещать большие общие фотографии работников администрации.

«Когда приходишь в это здание, вспоминаешь, как было в 90-е, нулевые, как развивался город. Все это делалось усилиями людей, которые работают здесь. Конечно, приятно быть в одном ряду с такими заслуженными персонами»,— добавил господин Высокинский.

Отвечая на вопросы журналистов о появлении портрета Евгения Ройзмана, господин Орлов заявил, что статус иноагента его предшественника не имеет значения. «При чем тут иноагент? В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь. Я считаю, что это просто историческая справедливость»,— объяснил господин Орлов. Указания иноагентства Евгения Ройзмана ни на барельефе, ни на табличке возле него нет. По словам его адвоката Владислава Идамжапова, это не нарушает законы РФ. «Законодательство не содержит положений, указывающих на необходимость размещения подобной метки на барельефе. Поэтому администрация права, не было необходимости ставить метку»,— пояснил «Ъ-Урал»” господин Идамжапов.

Сам Евгений Ройзман на открытие барельефа в свою честь прийти не смог из-за ограничений, наложенных судом. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, господин Ройзман совершил, разместив 1 июля ролик «Ответы на ваши вопросы» на видеохостинге Youtube, где поделился своим мнением о военной спецоперации РФ на Украине. Ранее он трижды был оштрафован по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ («Дискредитация Вооруженных сил РФ»), решения судов вступили в законную силу.

Опрошенные «Ъ-Урал» политологи отмечают, что открытие барельефов стало неоднозначным событием. «Для чего администрации понадобилось дополнять существующий ряд еще двумя персонами именно сейчас? Александр Высокинский находится под санкциями, Евгений Ройзман — под уголовным преследованием и в статусе иноагента. Самое удобное решение было бы повременить с этим, но коль решили устанавливать, обойти Ройзмана они просто не могли — это было бы странно, непонятно и даже скандально»,— высказался политолог Сергей Мошкин.

По мнению политолога Александра Белоусова, событие может вызвать очередную критику Екатеринбурга.

«У нас дефицит политически острых тем, и в этой ситуации даже к небольшому вопросу может быть повышенное внимание»,— отметил господин Белоусов. Впрочем, господин Мошкин заверил, что политические конфликты сейчас невыгодны руководству города. «Сегодня дополнительно критиковать Евгения Ройзмана — это по большому счету докидывать на него дополнительные политические очки. В этом году будут очередные выборы в гордуму Екатеринбурга, а он, прямо или косвенно, может вмешаться в них»,— пояснил господин Мошкин.

Напомним, 24 августа Евгений Ройзман был задержан. В его квартире, музее Невьянской иконы и Фонде Ройзмана прошли обыски. На следующий день, 25 августа, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении него меру пресечения, запретив некоторые действия, в частности пользоваться телефоном и интернетом, писать письма и отправлять телеграммы. Комментарий Евгения Ройзмана по поводу открытия в здании мэрии его барельефа оперативно получить не удалось.

Катерина Якушева