Евгений Ройзман попался во «Вконтакте»

Ленинский райсуд Екатеринбурга на 14 суток отправил под арест экс-мэра Евгения Ройзмана (внесен в реестр иноагентов) за репост ролика, содержащего символику экстремистской организации, в группе «Вконтакте». Господин Ройзман заверил суд, что никогда не пользовался этой социальной сетью. Защита намерена оспорить решение суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман (признан иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Ройзман (признан иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Владимир Ушаков признал бывшего мэра Евгения Ройзмана (возглавлял Екатеринбург в 2013–2018 годах) виновным в публичной демонстрации символики экстремистской организации (ч.1. ст.20.3 КоАП РФ). Административный протокол полиция составила из-за публикации в группе «Вконтакте» ролика, в котором демонстрируется значок «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).

Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга утром 16 марта. Об этом сообщила его супруга Юлия Крутеева: «Собирает вещи, смотрит, какие книжки взять, часы снял. Говорит, что все будет хорошо». Господина Ройзмана доставили в отделение полиции, где он провел порядка четырех часов для ознакомления с протоколом.

Затем в Ленинском райсуде состоялось судебное заседание.

Судья Ушаков зачитал протокол, в котором указывалось, что во «Вконтакте» на странице «Евгений Ройзман» был опубликован ролик «За что Путин сажает Навального?». В ролике на протяжении шести секунд демонстрируется значок ФБК, который признан экстремистской организацией и запрещен.

Ролик обнаружил Роскомнадзор в декабре 2022 года и направил материалы в полицию.

Евгений Ройзман заявил, что не имеет отношения к этой группе. «Ваша честь, ситуация примитивная. У меня нет аккаунта в ВК, я туда ни разу в жизни не заходил. Я не имею к этому посту отношения. Если бы я это сделал, я бы отстаивал свою позицию. Но я этого просто не делал, поэтому мне не о чем даже говорить»,— пояснил господин Ройзман.

Лейтенант полиции Максим Фомичев настаивал на том, что именно Евгений Ройзман разместил эту запись. По его словам, доказательством является осуществленная полицией проверка, результаты которой отражены в рапорте. Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов поинтересовался, направляла ли полиция запрос в администрацию «Вконтакте» на установление лица, который сделал вышеупомянутую публикацию. «Нет»,— ответил лейтенант Фомичев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший помощник Евгения Ройзмана (признан иноагентом) Лейла Гусейнова во время дачи показаний в суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший помощник Евгения Ройзмана (признан иноагентом) Лейла Гусейнова во время дачи показаний в суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На заседании в качестве свидетеля выступила бывшая помощница господина Ройзмана Лейла Гусейнова, которая числилась одним из администраторов страницы «Евгений Ройзман». По ее словам, она ни разу ничего там не публиковала.

«Евгений Вадимович никогда не был зарегистрирован в ВК, о чем он неоднократно заявлял. Он, я уверена, не делал этот пост»,— подчеркнула она.

Судья Ушаков удалился в совещательную комнату и через час огласил решение — назначить Евгению Ройзману 14 суток административного ареста. Защита намерена это решение оспорить. «Нормально все»,— сказал Евгений Ройзман на выходе из суда.

Напомним, в августе 2022 года в отношении Евгения Ройзмана возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где поделился негативным мнением о военной спецоперации на Украине.

По решению суда, ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия. Недавно стало известно, что расследование завершено, и суд может начаться в конце марта. Евгений Ройзман уже ознакомился с материалами дела.

Диана Сунагатуллина