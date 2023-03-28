Пентагон: РФ отказалась обмениваться данными в рамках ДСНВ, США поступят аналогично

Вашингтон запросил 27 марта у Москвы регулярный обмен информацией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но получил отказ, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб. В ответ США сами не будут делиться сведениями, отметил господин Пламб на слушаниях в подкомитете по стратегическим силам комитета Сената по вооруженным силам.

Россия и США подписали ДСНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

«Отсутствие диалога порождает недоверие в мирное время и может привести к просчетам и кризису, Россия бряцает ядерным оружием… Россия продолжает делать упор на ядерное оружие в своей стратегии, и мы ожидаем, что они будут делать это еще больше»,— заявил помощник главы Пентагона во время своего выступления.

«Недавняя приостановка участия в новом ДСНВ является последним примером безответственного поведения»,— отметил он.

«Только на этой неделе, это было вчера, мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив им о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными... в рамках договора... Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию»,— также сообщил Джон Пламб, добавив, что в качестве дипломатической контрмеры Вашингтон не будет предоставлять эту информацию Москве (цитата по «РИА Новости»).

О приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США президент РФ Владимир Путин объявил 21 февраля. В Госдепе заявили, что это решение «не имеет законной силы», а потому Россия по-прежнему обязана выполнять условия договора. В МИД РФ ответили, что США нарушали договор, это и стало юридическим основанием действий Москвы.

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Мария Федотова