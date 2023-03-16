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Коммерсантъ FM
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Двусторонний уговор

Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, но США это не приняли

Вашингтон и Москва поспорили о том, имела ли Россия право приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В Госдепартаменте США заявили, что это решение «не имеет законной силы», а потому Россия по-прежнему обязана выполнять условия договора. В МИД РФ же ответили: США нарушали договор, что и стало юридическим основанием действий Москвы. Претензии американцев российские дипломаты считают «элементом ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании».

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Бесперспективный заход

В МИД РФ “Ъ” в четверг прокомментировали заявление Госдепартамента США о том, что решение России о приостановке ее участия в ДСНВ несостоятельно с международно-правовой точки зрения. «Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, цель которой — принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному "просвечиванию" нашего стратегического арсенала,— заявили “Ъ” в министерстве.— Если бесперспективность подобных заходов очевидна еще не для всех в Вашингтоне, то мы готовы вновь повторить, что в условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против нашей страны такой вариант полностью исключен».

Как сказано в комментарии МИД РФ, все необходимые юридические обоснования Россия «неоднократно представила во всех подробностях». «Отсылаем в этом контексте, в частности, к соответствующему заявлению МИД России от 21 февраля. Правовая логика здесь элементарна: по совокупности излагавшихся нами ранее причин российская сторона пришла к выводу о существенном нарушении Вашингтоном ДСНВ,— пояснили на Смоленской площади.— В полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года это дало нам основание для приостановления действия договора. Измышления юристов из Госдепартамента США, которые попросту игнорируют реальность, не могут изменить действительного положения дел».

Отметим, что в самом ДСНВ нет положения о его приостановке одной из сторон. Однако с точки зрения Москвы это роли не играет, поскольку есть вышеупомянутая Венская конвенция, 60-я статья которой разрешает государствам приостанавливать свое участие в двусторонних соглашениях, если их контрагент «существенным образом» нарушает договор.

Поясняя, о каком «существенном нарушении» со стороны США идет речь, МИД РФ в заявлении от 21 февраля, в частности, упомянул «нелегитимное одностороннее исключение из засчета по договору более 100 единиц американских стратегических наступательных вооружений, которые в Вашингтоне переименовали так, чтобы они перестали подпадать под договорные определения, или объявили переоборудованными, не предоставив российской стороне возможность надежно удостовериться в соответствии результатов такого переоборудования требованиям ДСНВ».

Госдума и Совет федерации одобрили законопроект о приостановке ДСНВ

Кроме того, МИД РФ тогда назвал «вопиюще провокационными и крайне рискованными попытки США "прощупать" защищенность ряда заявленных по договору российских стратегических объектов». «Вооруженные атаки на них, предпринятые марионеточным режимом в Киеве, были осуществлены при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии Вашингтона»,— заявили тогда в ведомстве. Речь идет о декабрьских атаках на военные аэродромы Дягилево и Энгельс, на которых базируется российская стратегическая авиация. По версии властей РФ, при осуществлении этих диверсий «модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS». В Вашингтоне, в свою очередь, заверяют, что США не способствуют проведению украинских операций на территории России.

Как бы то ни было, в четверг в МИД РФ “Ъ” сказали: «Если США действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ и в целом во взаимодействии с нами в области контроля над вооружениями, то им следовало бы для начала отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России "стратегического поражения" и признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности».

Основательный подход

Ранее США заявили, что считают решение России о приостановке ее участия в ДСНВ «прискорбным и безответственным», но не имеющим законной силы. «Россия остается связанной своими обязательствами в рамках договора»,— сказано в заявлении Госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства в среду. При этом в тексте также отмечается, что «США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для полного выполнения ДСНВ».

Россия, как сказано в сообщении Госдепартамента, нарушает договор тремя способами.

Во-первых, она отказывает американским инспекторам в праве проводить проверки на своих военных объектах, хотя ДСНВ обязывает каждую из сторон принимать до 18 таких инспекций в год. Во-вторых, Россия отказывается от участия в заседаниях Двусторонней консультативной комиссии в рамках договора, где стороны могли бы обсудить накопившиеся технические вопросы и найти пути урегулирования имеющихся разногласий. И в-третьих, Россия прекратила направлять США предусмотренные ДСНВ данные о своих стратегических ядерных силах.

От инспекций Россия отказалась в начале августа прошлого года, сославшись на две причины: на введенные в отношении РФ санкции, создающие российским инспекторам логистические, визовые и прочие сложности, и на продолжающуюся эпидемию коронавируса. Позже к этому добавился третий аргумент — неприемлемость присутствия американских инспекторов на российских объектах стратегического значения на фоне оказания американцами активной военной поддержки Украине. От проведения заседаний Двусторонней консультативной комиссии Россия отказалась в конце ноября, объяснив свое решение желанием послать политический сигнал США о неприемлемости их курса на поддержку Украины. Присылать уведомления о своих стратегических ядерных силах Россия перестала в конце февраля, после того как президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. При этом в МИД РФ уточнили, что Москва будет и далее участвовать в обмене с Вашингтоном уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, как это подразумевает соответствующее соглашение между СССР и США 1988 года.

России, как подчеркивается в заявлении Госдепартамента, «ничто не мешает проводить инспекции в рамках ДСНВ на территории США». «После ослабления ограничений, связанных с COVID-19, США ясно дали понять России, что готовы принимать на своей территории российских инспекторов. У России есть все необходимое, чтобы проводить инспекции на американской территории, и США готовы принять этих инспекторов на условиях, оговоренных в договоре»,— сказано в коммюнике.

В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что у российских инспекторов есть необходимые визы, российским спецбортам, указанным в договоре, доступны воздушные маршруты для перелета в США и, кроме того, инспекторы могут попасть туда на коммерческих воздушных судах. «Санкции не препятствуют тому, чтобы Россия пользовалась своим правом проводить инспекции»,— настаивают в Госдепартаменте.

Заявления России о том, что США нарушают договор, в Вашингтоне отвергают.

«Россия заявила, что американские процедуры переоборудования пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) B-52H не соответствуют обязательствам США по договору. Эти утверждения ложны»,— настаивают в ведомстве. В заявлении Госдепартамента сказано, что после переоборудования в рамках договора американские БРПЛ и ТБ более не способны нести ядерные боезаряды, в чем российские инспекторы могут убедиться лично.

Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили, что в ходе проходивших ранее консультаций стороны обсудили ряд дополнительных процедур, при помощи которых российские озабоченности в связи с возможной обратимостью конверсии американских БРПЛ и ТБ могли бы быть сняты. Россия, настаивают американские дипломаты, могла бы опробовать эти методы в действии, но для этого опять же стороны должны возобновить взаимные инспекции. «Обвинения России в несоблюдении ДСНВ со стороны США являются безосновательными попытками отвлечь внимание от собственных действий РФ и не дают ей веских правовых оснований для приостановки действия договора»,— сказано в коммюнике.

Не является основанием для приостановки действия ДСНВ, как отмечается в коммюнике, и конфликт на Украине и вокруг нее.

«Решительный ответ США и международного сообщества на неспровоцированное вторжение России на Украину не освобождает Россию от ответственности за выполнение своих юридических обязательств по ДСНВ,— настаивают в Госдепартаменте.— Несоблюдение Россией ДСНВ и объявленная приостановка ее участия в нем не помешают Соединенным Штатам и далее в полной мере поддерживать Украину. Это обстоятельство не имеет отношения к целям договора и возможности России участвовать в нем».

Отметим, что нынешние споры вокруг ДСНВ отчасти напоминают разногласия вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), участие в котором США решили приостановить 2 февраля 2019 года, сославшись на нарушения этого соглашения со стороны России. Тогда, наоборот, российские официальные лица настаивали на том, что американское обоснование для приостановки действия договора «несостоятельно и ничтожно с правовой точки зрения», призывая США продолжать придерживаться своих обязательств. При этом Россия тогда сразу же приняла зеркальные меры, приостановив свое участие в ДРСМД, как только это сделали США. Спасти тот договор не удалось — через шесть месяцев он распался.

Елена Черненко, Анастасия Домбицкая

Что такое Договор о стратегических наступательных вооружениях

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