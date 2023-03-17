Forbes: Минюст США начал расследование слежки за журналистами через TikTok

Министерство юстиции США и ФБР начали расследование действий китайской компании ByteDance по слежке за журналистами через принадлежащий ей видеосервис TikTok. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники. В Минюсте США и ФБР отказались комментировать эту информацию.

В декабре ByteDance по итогам внутреннего расследования признала, что некоторые ее сотрудники использовали TikTok для слежки за журналистами. Так, по данным компании, они хотели выяснить, кто из работников компании передает информацию в СМИ. В числе прочего они получали из приложения данные о местонахождении журналистов таких изданий, как Financial Times и BuzzFeed. Ранее о слежке за журналистами сообщал и Forbes. ByteDance заявила, что сотрудники, занимавшиеся слежкой, уволены и больше такого не повторится.

В последнее время TikTok оказался в центре внимания американских властей, которые считают, что данные из этого сервиса могут оказаться в распоряжении Китая. В декабре прошлого года был принят закон, запрещающий федеральным служащим использовать TikTok на гаджетах, принадлежащих федеральным правительственным учреждениям. На следующей неделе генеральному директору TikTok Шоу Зи Чу придется предстать перед американским Конгрессом и ответить на вопросы о конфиденциальности данных пользователей из США, а также о доступе китайских властей к таким данным.

Несколько дней назад Bloomberg сообщил, что руководство TikTok рассматривает возможность отделения от материнской компании ByteDance в Китае. Расследование деятельности TikTok и ByteDance проводится и в Великобритании.

Каким выдался 2022 год для представителей СМИ — в публикации «Ъ».

Яна Рождественская