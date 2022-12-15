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Коммерсантъ FM
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Сенат США проголосовал за запрет TikTok на принадлежащих правительству устройствах

Сенат США в среду, 14 декабря, проголосовал за то, чтобы запретить федеральным служащим использование видеосервиса TikTok на гаджетах, принадлежащих федеральным правительственным учреждениям. Для того, чтобы закон вступил в силу, его теперь должны одобрить Палата представителей и президент США. «TikTok представляет серьезный риск для США, и ему не место на правительственных устройствах», — заявил один из инициаторов законопроекта, сенатор-республиканец Джош Хоули.

Это очередное действие американских властей в отношении сервиса TikTok — их беспокойство связано прежде всего с тем, что платформа принадлежит китайской компании ByteDance и, по мнению властей США, может шпионить за американцами. Ранее некоторые штаты, включая Алабаму, Айову и Юту, и федеральные учреждения, в том числе министерства обороны и внутренней безопасности, а также Госдепартамент, запретили использование сервиса на принадлежащих госучреждениям гаджетах.

Во вторник сенатор Марко Рубио представил законопроект, предусматривающий полный запрет TikTok в США, обосновав это тем, что по китайским законам сервис должен по запросу местных властей передать им любую информацию, а значит, он может использоваться для слежки за американцами. На прошлой неделе Индиана стала первым американским штатом, подавшим в суд на TikTok, — в числе прочего его обвинили в том, что к данным пользователей могут получить доступ китайские власти.

Яна Рождественская

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