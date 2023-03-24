За Китай ответил Сингапур

Генеральному директору видеосервиса TikTok, сингапурцу Шоу Цзы Чу пришлось дать показания в Конгрессе США. Обсуждение оказалось весьма напряженным — члены Конгресса задавали господину Чу острые вопросы, многие остались недовольны его ответами. Теперь эксперты теряются в догадках, какие последствия для TikTok будет иметь эта встреча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Поздно вечером в четверг 23 марта генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу предстал перед Палатой представителей Конгресса США. В последнее время у американских властей возникает все больше вопросов к сервису, принадлежащему китайской компании ByteDance. Разговор господина Чу с членами американского Конгресса осложнялся и тем, что накануне китайские власти высказались против принудительного выделения американской части компании.

За последние месяцы американские власти ввели несколько запретов в отношении TikTok и начали несколько расследований. В декабре прошлого года был принят закон, запрещающий федеральным чиновникам использовать TikTok на служебных гаджетах. Ранее и некоторые штаты ввели сходные запреты. На прошлой неделе стало известно, что Минюст США начал расследование слежки за журналистами через TikTok.

Кроме того, в марте Конгресс поддержал законопроект, позволяющий американским властям блокировать китайские приложения, если они будут сочтены представляющими угрозу национальной безопасности,— это может быть направлено и против TikTok.

По данным агентства Bloomberg, руководство TikTok рассматривает возможность выделения своих операций от материнской компании ByteDance в Китае. По данным источников издания, на такой шаг сервис готов пойти в крайнем случае, если уже сделанные китайской компанией предложения не будут приняты американскими властями. Также известно, что американские власти рассматривают возможность запрета приложения или же требования продать его американскую часть. Однако вчера Министерство торговли Китая заявило, что оно решительно против требования США отделить американское подразделение компании. «Принуждение к продаже TikTok серьезно подорвет доверие инвесторов со всего мира, в том числе из Китая, к инвестициям в США»,— заявили в министерстве.

События вокруг TikTok максимально накалили обстановку перед встречей в Конгрессе. Некоторые законодатели беседовали с господином Чу в весьма резком тоне, несколько раз назвав TikTok «инструментом слежки» и сравнив его с «раковой опухолью». Жестко по отношению к сервису были настроены представители как Республиканской, так и Демократической партии. «Мы не всегда согласны в том, что нужно делать, но мы все заботимся о национальной безопасности, заботимся об экономике и, черт возьми, заботимся о наших детях»,— заявил во время слушаний член Конгресса от Республиканской партии Бадди Картер.

Беспокойство американских властей связано прежде всего с тем, что платформа принадлежит китайской компании ByteDance и, по мнению властей США, может шпионить за американцами и передавать их данные правительству Китая.

«Мы не верим, что TikTok когда-нибудь примет американские ценности — ценности свободы, прав человека и инноваций. TikTok неоднократно выбирал путь большего контроля, большей слежки и больших манипуляций. Ваша платформа должна быть запрещена»,— заявила глава комитета по энергетике и торговле Конгресса США республиканка Кэти Макморрис-Роджерс.

Господин Чу пытался убедить американских законодателей в том, что TikTok всегда будет «свободен от каких-либо манипуляций со стороны какого-либо правительства». Он признал, что раньше сотрудники ByteDance, в том числе работающие с TikTok, попадали под требования китайского законодательства о сотрудничестве с местными спецслужбами. Однако теперь, по его словам, «принимаются различные меры», чтобы данные зарубежных пользователей оказались вне доступа китайских властей.

Убеждая американских конгрессменов в своей искренности, господин Чу указал на то, что сам он родом из Сингапура, учился в Великобритании и США, его жена американка, то есть что он лично никак не связан с КНР.

Господин Чу также отметил, что компания уже пошла навстречу США — летом прошлого года она заключила контракт на $2 млрд с компанией Oracle для переноса данных американских пользователей на серверы в США. Он признал, что пока у китайских сотрудников ByteDance есть доступ к данным американских пользователей, но скоро эти данные будут храниться только в США. «Мы обязуемся перенести данные в США, чтобы их хранила на американской земле американская компания с американскими сотрудниками»,— заявил господин Чу, отметив, что эта информация не попадет китайским властям. Конгрессмены не поверили этим обещаниям. «Я по-прежнему считаю, что коммунистическое правительство в Пекине продолжит контролировать и обладать инструментами влияния на то, что вы делаете»,— заявил член Конгресса от Демократической партии Фрэнк Паллоне.

Еще одной претензией к TikTok стали недостаточные, по мнению законодателей, меры сервиса по защите детей и подростков. В числе прочего его упрекают в том, что он недостаточно оберегает детей от опасного контента, а также в том, что некоторые функции в приложении намеренно сделаны так, чтобы пользователи не останавливаясь просматривали все новые посты.

Как отмечают американские СМИ, по итогам слушаний было понятно, что американские законодатели по-прежнему не удовлетворены принципами работы TikTok и тем, как он защищает данные американских пользователей.

«Меня не убедило ничего из того, что вы сказали, и, честно говоря, ваши показания для меня вызывают больше вопросов, чем дают ответов»,— отметила член Конгресса от демократов Лиза Блант Рочестер.

Правда, пока неясно, какие практические действия американских властей могут следовать из этого.

TikTok в итоге тоже оказался недоволен результатами слушаний. После них сервис опубликовал заявление, в котором отметил, что «Чу был готов ответить на вопросы Конгресса, но, к сожалению, в этот день господствовала политическая игра на публику, которая не готова была признать реальные решения», уже предложенные компанией.

Яна Рождественская