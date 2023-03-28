Посол Антонов назвал двуличными заявления США о сотрудничестве РФ и Белоруссии в ядерной сфере

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление замглавы пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела с критикой планов России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Господин Пател говорил, что «ни одна другая страна не причиняет такого ущерба контролю над вооружениями» и не подрывает так сильно «стратегическую стабильность в Европе», как Россия. Господин Антонов считает эти слова проявлением двуличности.

«Это яркий пример двуличия американской политики. Последние 60 лет Вашингтон играет ключевую роль в "совместных ядерных миссиях" НАТО, поддерживая развертывание своего тактического ядерного оружия в пяти неядерных государствах — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Дипломат также отметил, что военные стран, в которых находится американское ядерное оружие, отрабатывают операции по базовому применению спецбоеприпасов, в ближайшем будущем американские авиабомбы «будут заменены на новый модернизированный вариант». Кроме того, Вашингтон также координирует ядерную политику с Великобританией и Францией.

Президент России Владимир Путин сообщил о планах России разместить ядерное оружие в Белоруссии 25 марта. Хранилище для него достроят к 1 июля. По мнению американской администрации, Москва не готовится к применению ядерного оружия. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что страны Евросоюза готовы ответить на решение РФ новыми санкциями.

О реакции Запада на планы России — в материале «Ъ» «Боеголовная боль».

Леонид Уварчев