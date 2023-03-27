Белоруссия сообщила о увеличении очереди из фур на границе с Польшей

Очередь большегрузов, ожидающих въезда в Польшу перед пунктом пропуска в Белоруссии, с пятницы, 24 марта, увеличилась вдвое. Сейчас на границе скопилось 1 тыс. машин, сообщил белорусский госпогранкомитет. Он обвинил Польшу в создании транспортного коллапса.

По данным белорусских пограничников, за выходные польская сторона оформила 61% фур от нормы. Задержки также фиксируются в литовских пунктах пропуска «Твярячюс» («Видзы»), «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Райгардас» («Привалка»). Там с пятницы пропустили менее 47% фур.

Кроме того, зафиксировано скопление легкового транспорта перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и польским «Тересполем» («Брест»). За два дня по этим маршрутам в Европу проследовало 35% авто от нормы, утверждает госпогранкомитет Белоруссии.

С 10 февраля Польша закрыла на границе с Белоруссией пункт пропуска «Бобровники». 20 февраля Польша закрыла еще один, последний КПП для грузовых автомобилей на польско-белорусской границе. Белоруссия в ответ ограничила въезд на свою территорию для польских грузовых автомобилей. Минск опасается транспортного коллапса на границе.

Подробности — в публикации «Ъ» «На границах фуры ходят хмуро».

Лаура Кеффер