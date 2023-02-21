На границах фуры ходят хмуро

Польша закрывает последний погранпереход на границе с Белоруссией, пропускающий грузовой коммерческий автотранспорт. С 21:00 21 февраля через пункт пропуска Кукурыки—Козловичи смогут проезжать только фуры, зарегистрированные в государствах—членах ЕС или Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На фоне обострения отношений с Белоруссией польская сторона неделю назад уже закрыла предпоследний доступный для фур пункт пропуска, Берестовица—Бобровники. Начался процесс в ноябре 2021 года прекращением движения через погранпереход Брузги—Кузница. Белоруссия в ответ на закрытие Берестовицы ограничила въезд польских фур.

Белорусско-польские пункты пропуска исторически служили основными воротами в ЕС для российского и транзитного автотранспорта. Безусловно, их закрытие — большой удар для экономики России. Однако этот удар уже был нанесен, и не сейчас. Напомним, что с апреля 2022 года пятым пакетом санкций ЕС запрещен въезд в союз российских и белорусских автоперевозчиков. Белоруссия быстро отреагировала встречным запретом, однако неполным, разрешив транспорту из ЕС въезжать на приграничные площадки для перецепки или перегрузки. После долгих размышлений Россия последовала примеру соседа и с 10 октября ввела аналогичную схему для европейского автотранспорта.

Казалось бы, осталось ли, о чем переживать? Осталось, но скорее Польше, отмечают участники рынка. Руководитель развития партнерской сети автосборного сервиса VIG Trans Юлия Сула напоминает, что сказал Александр Лукашенко в недавнем интервью: поляки сами себе выстрелили в ногу. Есть огромное количество перевозчиков, чьи транспортные средства зарегистрированы в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, Сербия, которые до сегодняшнего ограничения Польшей могли беспрепятственно пересекать границы ЕС и на них не действовали санкционные ограничения ни Европы, ни Белоруссии, ни РФ, отмечает она. А Польша запретила въезд всем, кроме членов ЕС и ЕАСТ (а это только Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн). «Польша, которая десятилетиями зарабатывала на транзите грузов из Евразии в Европу, таким способом почти полностью лишила себя транзита, а своих перевозчиков — заработка,— говорит госпожа Сула.— Уже с пятницы все массово отказываются от загрузки в польские транспортные средства и выбирают перевозчиков с другими странами регистрации». Другой собеседник “Ъ” говорит об ожидаемом росте нагрузки на литовско-белорусские погранпереходы, отмечая, что Литва на днях также перестала сотрудничать с Белоруссией по организации бесперебойного потока транспорта через границу, и о потерях транзитеров из третьих стран. И помимо навязчивой констатации факта, что торговля в очередной раз оказалась заложником политики, хочется спросить: «А их-то за что?»