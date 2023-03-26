Число пострадавших при взрыве беспилотника в Тульской области возросло до трех

В результате падения украинского беспилотника Ту-141 «Стриж» со взрывчаткой в городе Киреевске, расположенном в 30 км от Тулы, пострадали три человека. У одной из пострадавших — черепно-мозговая травма. Изначально сообщалось о двух пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа «Вконтакте» Тула Life Фото: Группа «Вконтакте» Тула Life

Пресс-секретарь регионального Минздрава Екатерина Макарова сообщила «Интерфаксу», что одному пострадавшему оказана помощь на месте. Еще один сам обратился за помощью в медучреждение. Девушка, получившая ранение, госпитализирована. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает, добавила госпожа Макарова. Характер травм она не назвала.

По данным Telegram-канала Baza, в результате взрыва пострадала несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения. У нее черепно-мозговая травма и множественные порезы от стекол. Ее и 20-летнего молодого человека доставили в больницу Новомосковска. У третьего пострадавшего — 36-летнего мужчины — ссадина на ноге и ушиб бедра. Он находится в ЦРБ Киреевска.

О событиях на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».