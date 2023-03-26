Что происходит после ввода войск России на Украину. День 396-й

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Европу усилить санкции против РФ в ответ на решение о ядерном оружии в Белоруссии. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в РФ разработан и внедрен механизм предотвращения дефицита лекарств. Центробанк Украины пообещал не прибегать к «опасной» для экономики эмиссии денег. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:03. Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с оттоком россиян из-за военной операции на Украине и западных санкций, пишет Schwabische Zeitung.

10:43. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что вторая холодная война может быть опасней первой. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

10:36. Путин считает, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, которую строила фашистская Германия и милитаристская Япония.

10:35. Россия не создает с Китаем военный союз и не угрожает никаким странам, заявил Путин Зарубину на «России-24».

10:22. Президент России Владимир Путин часто использует квартиру в Кремле с начала военной операции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

10:20. Американская газета Washington Post пишет, что США и их союзникам стоит быть готовыми к ответным действиям на растущий альянс России и Китая.