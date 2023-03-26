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Пожары на ярославских заводах и трагическая гибель основателя музыкальной группы Cream Soda

Чем запомнилась неделя 20 — 26 марта: цифры, цитаты и факты

Пять человек провалились под лед в селе Диево-Городище, среди которых оказался Дмитрий Нова

Пять человек провалились под лед в селе Диево-Городище, среди которых оказался Дмитрий Нова

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Пять человек провалились под лед в селе Диево-Городище, среди которых оказался Дмитрий Нова

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

По букве закона

Ярославских перевозчиков судят за дачу взяток.

В Ярославской области украли Толгскую икону Божьей матери.

Бывший замдиректора ярославского «ПАТП-1» обвиняется в передаче взяток.

Ярославский суд признал недействительным концессионное соглашение в Ростове.

Ярославский депутат после обвинений в домогательстве сам обратился в полицию.

Отставки и назначения

Ярославская телеведущая возглавит «Центр развития туризма».

Городская и региональная политика

В ярославском правительстве объяснили рост госдолга региона.

Бывшим ярославским губернаторам и депутатам увеличат пенсию.

В Ярославле на Октябрьской площади на месте долгостроя могут появиться жилые высотки.

В Ярославле требуют запретить слова «мэр» и «муниципалитет» как иностранные.

Ярославский бизнес

В Ярославской области заводы по производству древесного угля покинут Ростов.

Транспортная реформа

В Ярославле кондукторы «ПАТП-1» пожаловались на нарушение трудовых прав.

В Ярославле заново определен перевозчик на автобусный маршрут.

Цитаты недели

«Для уточнения учетных данных граждан, подлежащих призыву или пребывающих в запасе, рассылка повесток не предусмотрена. Информация поступает в военкомат через портал госуслуг или уточняется по телефону» (военный комиссар региона Игорь Гостев опроверг информацию о раздаче повесток для уточнения данных)

Цифра недели

В Ярославской области потратили 81 млн руб. на неработающий пункт весогабаритного контроля.

ЧП недели

В Ярославле на территории хлебзавода произошел пожар.

На ярославской ферме сгорела корова, козы и овцы.

В Ярославле загорелась фабрика валяной обуви.

В Ярославле загорелся цех моторного завода.

Ушедшие

В Ярославской области трагически погиб основатель музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.

Скончался известный спортсмен из Ярославской области Павел Кротов.

Алла Чижова

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