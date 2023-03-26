Пожары на ярославских заводах и трагическая гибель основателя музыкальной группы Cream Soda

Пять человек провалились под лед в селе Диево-Городище, среди которых оказался Дмитрий Нова
Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области
По букве закона
Ярославских перевозчиков судят за дачу взяток.
В Ярославской области украли Толгскую икону Божьей матери.
Бывший замдиректора ярославского «ПАТП-1» обвиняется в передаче взяток.
Ярославский суд признал недействительным концессионное соглашение в Ростове.
Ярославский депутат после обвинений в домогательстве сам обратился в полицию.
Отставки и назначения
Ярославская телеведущая возглавит «Центр развития туризма».
Городская и региональная политика
В ярославском правительстве объяснили рост госдолга региона.
Бывшим ярославским губернаторам и депутатам увеличат пенсию.
В Ярославле на Октябрьской площади на месте долгостроя могут появиться жилые высотки.
В Ярославле требуют запретить слова «мэр» и «муниципалитет» как иностранные.
Ярославский бизнес
В Ярославской области заводы по производству древесного угля покинут Ростов.
Транспортная реформа
В Ярославле кондукторы «ПАТП-1» пожаловались на нарушение трудовых прав.
В Ярославле заново определен перевозчик на автобусный маршрут.
Цитаты недели
«Для уточнения учетных данных граждан, подлежащих призыву или пребывающих в запасе, рассылка повесток не предусмотрена. Информация поступает в военкомат через портал госуслуг или уточняется по телефону» (военный комиссар региона Игорь Гостев опроверг информацию о раздаче повесток для уточнения данных)
Цифра недели
В Ярославской области потратили 81 млн руб. на неработающий пункт весогабаритного контроля.
ЧП недели
В Ярославле на территории хлебзавода произошел пожар.
На ярославской ферме сгорела корова, козы и овцы.
В Ярославле загорелась фабрика валяной обуви.
В Ярославле загорелся цех моторного завода.
Ушедшие
В Ярославской области трагически погиб основатель музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.
Скончался известный спортсмен из Ярославской области Павел Кротов.