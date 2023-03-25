В Ярославле на территории хлебзавода произошел пожар

В Ярославле на улице Комсомольской,14 на территории хлебзавода №1 произошел пожар в одноэтажной пристройке. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ярославского МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО Хлебозавод №1, Ярославль ул. Комсомольская, д.14

Фото: Официальный сайт хлебзавода АО Хлебозавод №1, Ярославль ул. Комсомольская, д.14

Фото: Официальный сайт хлебзавода

В 12:10 спасатели выехали на место возгорания, 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Тушение пожара заняло не более 15 минут. В результате повреждены оборудование хлебопечи, вентиляционный трубопровод и наружная стена пристройки площадью 1 кв.м.

«Пострадавших нет»,— добавили в МЧС.

Алла Чижова