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В Ярославле на территории хлебзавода произошел пожар

В Ярославле на улице Комсомольской,14 на территории хлебзавода №1 произошел пожар в одноэтажной пристройке. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ярославского МЧС.

АО Хлебозавод №1, Ярославль ул. Комсомольская, д.14

АО Хлебозавод №1, Ярославль ул. Комсомольская, д.14

Фото: Официальный сайт хлебзавода

АО Хлебозавод №1, Ярославль ул. Комсомольская, д.14

Фото: Официальный сайт хлебзавода

В 12:10 спасатели выехали на место возгорания, 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Тушение пожара заняло не более 15 минут. В результате повреждены оборудование хлебопечи, вентиляционный трубопровод и наружная стена пристройки площадью 1 кв.м.

«Пострадавших нет»,— добавили в МЧС.

Алла Чижова

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