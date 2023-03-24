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В Ярославле на Октябрьской площади на месте долгостроя могут появиться жилые высотки

Мэрия Ярославля объявила общественные обсуждения по использованию земельного участка на Октябрьской площади для высотного жилищного строительства. Постановление мэрии о проведении обсуждений принято 22 марта 2023 года.

Недостроенное здание на Октябрьской площади в Ярославле

Недостроенное здание на Октябрьской площади в Ярославле

Недостроенное здание на Октябрьской площади в Ярославле

Сейчас земельный участок на пересечении улиц Республиканская и Победы занимает долгострой — не построенный деловой центр, который в городе прозвали «Мордор». Объект возведен только на 5%. По решению арбитражного суда долгострой забрали у собственника, и с 2021 года пытаются продать с публичных торгов. Однако, дважды покупателей не нашлось.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в январе 2023 года мэрия обратилась в суд о снижении стоимости недостроенного 15-этажного здания с 325 до 277 млн руб. Такое решение в марте 2023 года было принято. Теперь власти объявляют общественные обсуждения.

Согласно действующему Генеральному плану Ярославля, земельный участок долгостроя расположен в общественной-деловой зоне, предложено разрешить здесь многоэтажную жилую застройку (высотную застройку). Общественные обсуждения по предложенному проекту будут проходить до 10 апреля 2023 года.

Андрей Иванов

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